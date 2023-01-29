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29 января, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» потерпел первое поражение в SEHA-лиге

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» потерпел первое поражение в дивизионе «Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: unsplash

В своем заключительном матче лидеры предварительной группы В проиграли в Бресте московскому ЦСКА с результатом 31:36. До этого чемпионы Беларуси выиграли пять поединков подряд. В Могилеве гандболисты «Машеки» уступили «Зениту» из Санкт-Петербурга с результатом 26:32, проиграв шестую встречу кряду. Итоговое положение команд: «Мешков Брест» — 10 очков, ЦСКА — 9, «Зенит» — 5, «Машека» — 0.

В последней встрече квартета А его лидер вице-чемпион Беларуси минский СКА 30 января примет в спорткомплексе «Уручье» 21-кратных чемпионов России «Чеховских медведей». В другом матче 6-го тура гандболисты «Гомеля» уступили на выезде «Пермским медведям» со счетом 22:32. Положение команд перед заключительной встречей: «Чеховские медведи» — 10 очков (5 матчей), «Пермские медведи» — 6 (6), СКА — 5 (5), «Гомель» — 1 (6).

После завершения матчей в группах лучшие команды двух квартетов встретятся с последними, вторые — с третьими, после чего победители этих баталий выйдут в четвертьфинал.

Предварительный этап дивизиона «Юг» завершится 27 марта. В группе А играют «Еврофарм» (Битола, Северная Македония), «Нексе» (Нашице, Хорватия) и «Воеводина» (Нови-Сад, Сербия), в трио В входят «Партизан» (Белград, Сербия), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) и «Татран» (Прешов, Словакия). Лучшие клубы прошлого сезона SEHA-лиги венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб» стартуют с четвертьфинальной стадии.

В решающем поединке прошлого сезона «Веспрем» с белорусом Никитой Вайлуповым в составе победил «Загреб» (32:30). В матче за бронзу «Еврофарм» был сильнее «Нексе» (27:23).

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