Сборная Дании в третий раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Финальная встреча, прошедшая в Стокгольме, завершилась со счетом 34:29 в пользу датчан.

Датчане стали чемпионами мира в третий раз в своей истории и в третий раз подряд. Французы, являющиеся самой титулованной командой (6 чемпионств), во второй раз завоевали серебро турнира.

В матче за бронзу сборная Испании обыграла команду Швеции — 39:36. Следующий чемпионат мира пройдет в январе 2025 года в Хорватии, Дании и Норвегии.