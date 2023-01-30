Сборная Дании в третий раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу
Мужская сборная Дании по гандболу победила команду Франции и завоевала золотые медали чемпионата мира, который прошел в Польше и Швеции.
Мужская сборная Дании по гандболу победила команду Франции и завоевала золотые медали чемпионата мира, который прошел в Польше и Швеции.
Финальная встреча, прошедшая в Стокгольме, завершилась со счетом 34:29 в пользу датчан.
Датчане стали чемпионами мира в третий раз в своей истории и в третий раз подряд. Французы, являющиеся самой титулованной командой (6 чемпионств), во второй раз завоевали серебро турнира.
В матче за бронзу сборная Испании обыграла команду Швеции — 39:36. Следующий чемпионат мира пройдет в январе 2025 года в Хорватии, Дании и Норвегии.
В начале марта 2022 года Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.