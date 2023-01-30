Минский СКА прервал победную серию «Чеховских медведей» в SEHA-лиге

Сегодня в минском спорткомплексе «Уручье» вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью с 21-кратными чемпионами России с результатом 29:29. Минчане выиграли первый тайм с разницей в 4 мяча — 15:11, но довести дело до итоговой победы не смогли. После перерыва гости сначала догнали хозяев, а потом даже вырвались вперед. Однако ближе к окончанию поединка подопечные Игоря Папруги нашли в себе силы вновь повести в счете, но за считанные секунды до финальной сирены «медведи» смогли уйти от поражения. Еще в одном поединке 6-го тура предварительной группы А гандболисты «Гомеля» проиграли в гостях «Пермским медведям» — 22:32. Итоговое положение команд: «Чеховские медведи» — 11 очков, «Пермские медведи» — 6, СКА — 6, «Гомель» — 1.