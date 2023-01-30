Минский СКА прервал победную серию «Чеховских медведей» в SEHA-лиге
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА прервали пятиматчевую победную серию «Чеховских медведей» в дивизионе «Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА прервали пятиматчевую победную серию «Чеховских медведей» в дивизионе «Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в минском спорткомплексе «Уручье» вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью с 21-кратными чемпионами России с результатом 29:29. Минчане выиграли первый тайм с разницей в 4 мяча — 15:11, но довести дело до итоговой победы не смогли. После перерыва гости сначала догнали хозяев, а потом даже вырвались вперед. Однако ближе к окончанию поединка подопечные Игоря Папруги нашли в себе силы вновь повести в счете, но за считанные секунды до финальной сирены «медведи» смогли уйти от поражения. Еще в одном поединке 6-го тура предварительной группы А гандболисты «Гомеля» проиграли в гостях «Пермским медведям» — 22:32. Итоговое положение команд: «Чеховские медведи» — 11 очков, «Пермские медведи» — 6, СКА — 6, «Гомель» — 1.
В квартете В его лидер «Мешков Брест» после пяти побед подряд потерпел поражение, уступив на своей арене московскому ЦСКА с результатом 31:36. В Могилеве аутсайдеры этой группы гандболисты «Машеки» проиграли «Зениту» из Санкт-Петербурга — 26:32. Итоговое положение: «Мешков Брест» — 10 очков, ЦСКА — 9, «Зенит» — 5, «Машека» — 0.
Предварительный этап дивизиона «Юг» завершится 27 марта. В группе А играют «Еврофарм» (Битола, Северная Македония), «Нексе» (Нашице, Хорватия) и «Воеводина» (Нови-Сад, Сербия), в трио В входят «Партизан» (Белград, Сербия), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) и «Татран» (Прешов, Словакия). Лучшие клубы прошлого сезона SEHA-лиги венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб» стартуют с четвертьфинальной стадии.
В решающем поединке прошлого сезона «Веспрем» победил «Загреб» (32:30). В матче за бронзу «Еврофарм» был сильнее «Нексе» (27:23).