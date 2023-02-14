Капитан сборной Турции по гандболу с сыном погибли под завалами в Турции

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Сообщается, что тела были найдены в развалинах дома в городе Антакья. Жена гандболиста Пелин Кютахья, находившаяся на четвертом месяце беременности, а также его свекровь, которые, предположительно, оказались под теми же завалами, до сих пор не найдены.

«Турецкая федерация гандбола всегда будет хранить память о человеке, который представлял нашу страну на самом высоком уровне в качестве капитана нашей национальной сборной», — говорится в сообщении.