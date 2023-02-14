Капитан сборной Турции по гандболу с сыном погибли под завалами в Турции

Сообщается, что тела были найдены в развалинах дома в городе Антакья. Жена гандболиста Пелин Кютахья, находившаяся на четвертом месяце беременности, а также его свекровь, которые, предположительно, оказались под теми же завалами, до сих пор не найдены.
«Турецкая федерация гандбола всегда будет хранить память о человеке, который представлял нашу страну на самом высоком уровне в качестве капитана нашей национальной сборной», — говорится в сообщении.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их «катастрофой века». По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.