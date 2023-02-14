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11:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан сборной Турции по гандболу с сыном погибли под завалами в Турции

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Капитан сборной Турции по гандболу Джемаль Кютахья и его пятилетний сын Чинар погибли под завалами после разрушительного землетрясения в регионе, сообщает официальный сайт Федерации гандбола Турции.

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фотография

Сообщается, что тела были найдены в развалинах дома в городе Антакья. Жена гандболиста Пелин Кютахья, находившаяся на четвертом месяце беременности, а также его свекровь, которые, предположительно, оказались под теми же завалами, до сих пор не найдены.

«Турецкая федерация гандбола всегда будет хранить память о человеке, который представлял нашу страну на самом высоком уровне в качестве капитана нашей национальной сборной», — говорится в сообщении.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их «катастрофой века». По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.

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