Гандболистки «Гомеля» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси

Как и ожидалось, встреча двух главных фаворитов первенства в Минске прошла в очень упорной борьбе. В итоге действующие чемпионки страны гомельчанки все же сумели одолеть хозяек площадки с минимальным перевесом в счете и обошли конкуренток на два очка.

В других сегодняшних матчах бобруйская «Березина» переиграла в Витебске местную «Витебчанку» — 32:29, а в Гродно гандболистки «Городничанки» взяли верх над брестским клубом «Виктория-Берестье» — 37:33.

Сейчас у «Гомеля» 34 очка, у «БНТУ-БелАЗа» осталось 32 балла.