Гандболистки «Гомеля» вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» победили на выезде «БНТУ-БелАЗ» с результатом 30:29 и вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» победили на выезде «БНТУ-БелАЗ» с результатом 30:29 и вышли в лидеры женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как и ожидалось, встреча двух главных фаворитов первенства в Минске прошла в очень упорной борьбе. В итоге действующие чемпионки страны гомельчанки все же сумели одолеть хозяек площадки с минимальным перевесом в счете и обошли конкуренток на два очка.
В других сегодняшних матчах бобруйская «Березина» переиграла в Витебске местную «Витебчанку» — 32:29, а в Гродно гандболистки «Городничанки» взяли верх над брестским клубом «Виктория-Берестье» — 37:33.
Сейчас у «Гомеля» 34 очка, у «БНТУ-БелАЗа» осталось 32 балла.
Лидер мужского первенства минский СКА со счетом 36:31 выиграл у своего фарм-клуба БГУФК-СКА. В Могилеве действующий чемпион страны «Мешков Брест» победил гандболистов «Машеки» — 26:22. Гандболисты «Гомеля» обыграли на своей арене «Аист Китая» — 27:23. Положение в лидирующей группе сейчас таково: СКА — 38 очков (20 матчей), «Мешков Брест» — 33 (19), «Гомель» — 20 (19), «Машека» — 18 (19).