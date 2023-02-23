Гандболисты минского СКА обыграли ЦСКА на старте плей-офф SEHA-лиги

В первом четвертьфинальном поединке гандболисты минского СКА на площадке столичного спорткомплекса «Уручье» переиграли гостей из московского ЦСКА со счетом 30:26.

В субботу, 25 февраля, «Машека» сыграет в Могилеве с «Чеховскими медведями». Соперником гандболистов «Гомеля» 26 февраля будет «Мешков Брест», а 27 февраля в Санкт-Петербурге местный «Зенит» встретится с «Пермскими медведями». Ответные поединки пройдут 28 февраля — 5 марта.

Предварительный этап в дивизионе «Юг» завершится в конце марта. В группе А играют «Еврофарм» (Битола, Северная Македония), «Нексе» (Нашице, Хорватия) и «Воеводина» (Нови-Сад, Сербия), в трио В входят «Партизан» (Белград, Сербия), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) и «Татран» (Прешов, Словакия). Лучшие клубы прошлого сезона SEHA-лиги венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб» стартуют с четвертьфинальной стадии.