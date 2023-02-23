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23 февраля, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА обыграли ЦСКА на старте плей-офф SEHA-лиги

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дивизионе «Восток» SEHA-лиги стартовали встречи ¼ финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом четвертьфинальном поединке гандболисты минского СКА на площадке столичного спорткомплекса «Уручье» переиграли гостей из московского ЦСКА со счетом 30:26.

В субботу, 25 февраля, «Машека» сыграет в Могилеве с «Чеховскими медведями». Соперником гандболистов «Гомеля» 26 февраля будет «Мешков Брест», а 27 февраля в Санкт-Петербурге местный «Зенит» встретится с «Пермскими медведями». Ответные поединки пройдут 28 февраля — 5 марта.

Предварительный этап в дивизионе «Юг» завершится в конце марта. В группе А играют «Еврофарм» (Битола, Северная Македония), «Нексе» (Нашице, Хорватия) и «Воеводина» (Нови-Сад, Сербия), в трио В входят «Партизан» (Белград, Сербия), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) и «Татран» (Прешов, Словакия). Лучшие клубы прошлого сезона SEHA-лиги венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб» стартуют с четвертьфинальной стадии.

В решающем поединке прошлого сезона «Веспрем» победил «Загреб» (32:30). В матче за бронзу «Еврофарм» был сильнее «Нексе» (27:23).

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