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28 февраля, источник: БЕЛТА

Минский СКА первым вышел в ½ финала дивизиона «Восток» SEHA-лиги

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали первыми полуфиналистами дивизиона «Восток» SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в российской столице в ответном четвертьфинальном поединке подопечные Игоря Папруги уступили московскому ЦСКА с результатом 34:36, но благодаря более крупной виктории в Минске — 30:26 прошли в следующий этап соревнований. Лучшим снайпером в составе минчан сегодня стал Владислав Кривенко, восемь раз поразивший ворота соперников.

Остальные повторные матчи четвертьфинальной стадии пройдут в ближайшие выходные дни. В субботу, 4 марта, «Чеховские медведи» у себя дома сыграют с гандболистами «Машеки» из Могилева, в первой игре 21-кратные чемпионы России разгромили могилевчан со счетом 43:25. «Мешков Брест» примет на своей арене «Гомель». На выезде брестчане выиграли с перевесом в четыре мяча — 37:33. В воскресенье, 5 марта, гандболисты питерского «Зенита» в Перми попытаются взять реванш у «Пермских медведей» за домашнее поражение с результатом 32:33.

Предварительный этап в дивизионе «Юг» завершится в конце марта. В группе А играют «Еврофарм» (Битола, Северная Македония), «Нексе» (Нашице, Хорватия) и «Воеводина» (Нови-Сад, Сербия). В трио В входят «Партизан» (Белград, Сербия), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) и «Татран» (Прешов, Словакия). Лучшие клубы прошлого сезона венгерский «Веспрем» и хорватский «Загреб» стартуют с четвертьфинальной стадии.

В решающем поединке предыдущего турнира SEHA-лиги гандболисты «Веспрема» победили «Загреб» (32:30). В матче за бронзу «Еврофарм» был сильнее «Нексе» (27:23).

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