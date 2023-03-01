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1 марта, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки сыграют с россиянками на турнире в Москве

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси сегодня в Москве примут старт в розыгрыше Кубка дружбы — 2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В своем первом поединке на паркете спорткомплекса «Динамо» подопечные Александра Сытько встретятся со второй сборной России, завтра матч с главной российской командой, а 3 марта заключительный поединок с гандболистками китайского клуба «Феникс».

К состязаниям в российской столице готовились 24 гандболистки:

вратари — Юлия Кунцевич, Валентина Войтулевич (обе — «Лада», Тольятти, Россия), Анастасия Макаренко («Гомель»), Юлия Грацкевич (без клуба);

полевые игроки — Яна Сотникова, Юлия Иванчикова, Янина Елисеева, Ульяна Мартинович, Лилия Артюхович, Дарья Вакулич (все — «БНТУ-БелАЗ», Минская область), Алена Данилевич, Кристина Скрипак (обе — «Гомель»), Татьяна Погребицкая, Диана Беринчик, Анастасия Сивуха, Снежана Снежко (все — «Виктория-Берестье», Брест), Анна Рябченко («Городничанка», Гродно), Анна Жданович, Дарья Шибалович (обе — РГУОР, Минск), Ирина Мокат («Лада», Тольятти, Россия), Валерия Гутова («Ростов-Дон», Россия), Анастасия Кулак (ЦСКА, Москва), Мария Коновал («Дунарея», Бриэла, Румыния), Диана Ильина («Глория», Бузэу, Румыния).

Этот турнир проводится во второй раз, в прошлом году сборная Беларуси заняла второе место, уступив в финале команде России со счетом 27:37.

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