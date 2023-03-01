Белорусские гандболистки сыграют с россиянками на турнире в Москве

В своем первом поединке на паркете спорткомплекса «Динамо» подопечные Александра Сытько встретятся со второй сборной России, завтра матч с главной российской командой, а 3 марта заключительный поединок с гандболистками китайского клуба «Феникс».

Этот турнир проводится во второй раз, в прошлом году сборная Беларуси заняла второе место, уступив в финале команде России со счетом 27:37.