Белорусские гандболистки уступили россиянкам на турнире в Москве

В первой встрече на площадке спорткомплекса «Динамо» в Москве подопечные Александра Сытько уступили второй сборной России с разницей в три мяча — 29:32. Завтра белоруски сыграют с главной российской командой, которая сегодня разгромила китайский «Феникс» со счетом 37:20. В последний день соревнований сборная Беларуси будет соперничать с китаянками.