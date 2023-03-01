Белорусские гандболистки уступили россиянкам на турнире в Москве
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси неудачно стартовали в розыгрыше Кубка дружбы — 2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси неудачно стартовали в розыгрыше Кубка дружбы — 2023, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой встрече на площадке спорткомплекса «Динамо» в Москве подопечные Александра Сытько уступили второй сборной России с разницей в три мяча — 29:32. Завтра белоруски сыграют с главной российской командой, которая сегодня разгромила китайский «Феникс» со счетом 37:20. В последний день соревнований сборная Беларуси будет соперничать с китаянками.
Этот турнир проводится во второй раз, в прошлом году сборная Беларуси заняла второе место, проиграв в решающем поединке команде России со счетом 27:37.