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7 марта, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты начали подготовку к домашним спаррингам с россиянами

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к двум домашним товарищеским матчам с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА/.

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Источник: РИА "Новости"

Под руководством главного тренера белорусской дружины Юрия Шевцова в минском Доме гандбола тренируются 19 гандболистов:

вратари — Константин Ковалев (СКА, Минск), Игорь Черников («Динамо», Астрахань, Россия), Вячеслав Солдатенко («Амицития», Швейцария);

полевые игроки — Андрей Юринок, Николай Алехин (оба — «Мешков Брест»), Владислав Кривенко, Евгений Никанович, Андрей Пушкин, Дмитрий Хмельков, Кирилл Самойло, Матвей Удовеня, Станислав Шабельников, Игорь Белявский (все — СКА, Минск), Никита Вайлупов («Веспрем», Венгрия), Артем Королек («Кельце», Польша), Владислав Кулеш («Ганновер», Германия), Олег Астрашапкин («Хапоэль», Израиль), Вадим Гайдученко («Шартр», Франция), Олег Луня («Зенит», Санкт-Петербург, Россия),

Спарринги сборных Беларуси и России состоятся на площадке минской «Чижовка-Арены» 11 и 12 марта. Начало обоих поединков в 13.00.

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