Белорусские гандболисты начали подготовку к домашним спаррингам с россиянами

Под руководством главного тренера белорусской дружины Юрия Шевцова в минском Доме гандбола тренируются 19 гандболистов:

полевые игроки — Андрей Юринок, Николай Алехин (оба — «Мешков Брест»), Владислав Кривенко, Евгений Никанович, Андрей Пушкин, Дмитрий Хмельков, Кирилл Самойло, Матвей Удовеня, Станислав Шабельников, Игорь Белявский (все — СКА, Минск), Никита Вайлупов («Веспрем», Венгрия), Артем Королек («Кельце», Польша), Владислав Кулеш («Ганновер», Германия), Олег Астрашапкин («Хапоэль», Израиль), Вадим Гайдученко («Шартр», Франция), Олег Луня («Зенит», Санкт-Петербург, Россия),

Спарринги сборных Беларуси и России состоятся на площадке минской «Чижовка-Арены» 11 и 12 марта. Начало обоих поединков в 13.00.