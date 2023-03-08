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00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Повторение пройденного. Гандбольная сборная России поедет на товарищеские матчи в Минск

Белоруссия мечтает взять реванш у команды Велимира Петковича за предыдущие неудачи.

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Источник: Без источника

Только на днях отгремели матчи второго в истории женского OLIMPBET Кубка дружбы в Москве, где сыграли сразу два состава российской сборной. И теперь фокус внимания болельщиков смещается в сторону мужской национальной команды. Она собралась на подмосковной базе в Новогорске 5 марта и тоже готовится получить соревновательную практику.

С соперниками из Белоруссии россияне под руководством Велимира Петковича сходились лицом к лицу не далее как в январе. Сборная по традиции играет на Рождество и на этот раз провела в Москве два матча против географических соседей. Оба закончились победами хозяев, но расклады перед новыми встречами совсем другие.

Достойный соперник

Позади четыре часа тренировки — два в тренажерном зале и два в игровом. Но Петкович по обыкновению бодр и полон сил. И благодарит своих игроков за проявленный настрой. Мотивации у них по-прежнему хватает.

— Я уже говорил: доволен, что у нас есть такой спарринг-партнер, — отмечает главный тренер российской сборной. — Белоруссия на хорошем счету в гандболе, их сборная примерно равна нашей по уровню, и нас ждут хорошие матчи. Но мы готовимся не только к двум ближайшим матчам в Минске, но и к тому, что ждет нас в будущем. Сейчас никто не может сказать, как будут развиваться события в ближайшее время, я слышал разные новости относительно олимпийской квалификации. Но не хочу их обсуждать, это дело нашей федерации. Там серьезно и аккуратно работают над этим каждый день в контакте с функционерами ИГФ и ЕГФ. А наша задача — быть готовыми в любой момент, когда примут положительное решение.

Каждый, кто видел рулевого сборной Белоруссии Юрия Шевцова на пресс-конференции после матчей в Москве, подтвердит, что тренер был раздосадован результатами. Но тогда его команда еще до встреч с Россией провела две товарищеские игры в Бахрейне. И на каждый из этих выездов белорусы не смогли собрать оптимальный состав. Так, до Москвы не доехали многие из европейских легионеров. Выводы были сделаны.

Источник: ФГР

— С Шевцовым я на связи, можно сказать, ежедневно, и он был очень расстроен поражениями в январских матчах, — рассказал Петкович. — Поэтому теперь Юрий позвал всех лучших игроков, всех легионеров из Европы — Никиту Вайлупова, Артема Королька, Романа Кулеша. Хочет реванша. А у нас, с другой стороны, нет Сергея Марка Косоротова, Александра Шкуринского, Сергея Кудинова. Есть проблемы со здоровьем у Михаила Виноградова.

По словам рулевого россиян, на нынешнем сборе особое внимание уделено защите. В январе команда хорошо оборонялась по схеме «6−0», теперь же есть задача отработать схему «5−1». Это поможет нейтрализовать Кулеша, немало забившего в прошлых встречах.

Возвращение Житникова

Несмотря на потери, про которые упоминал Петкович, нельзя не отметить, что в остальном состав у сборной подобрался почти оптимальный. Среди тех, кто прибыл в Новогорск, четыре игрока, не принимавших участия в предыдущих матчах. Главное событие, конечно же, возвращение в состав Дмитрия Житникова. Разыгрывающий польской «Вислы» стал одной из звезд Евро-2022, где россияне удивили многих. И вот впервые с турнира в Словакии и Венгрии приехал в расположение команды. И между прочим, у него с Белоруссией свои счеты.

— Приятно вернуться в команду, видеть лица ребят, с которыми через многое прошли, и молодых игроков, за которыми наше будущее, — отметил Житников. — У Белоруссии собирается на матчи с нами хороший состав, у них выросло сильное поколение игроков. Нам нужно посмотреть в деле молодежь и вообще увидеть, на что мы сейчас способны. А главное — получить удовольствие. Честно скажу, что январские игры я не видел, так как они совпали с подготовкой в клубе. Но разговаривал с ребятами. Белорусы хотят взять реванш? Я тоже хочу — в последний раз, когда я принимал участие в матчах с ними, мы два раза проиграли в Минске.

Источник: ФГР

Также среди новых лиц разыгрывающий Иналь Афлитулин и левый крайний Егор Кочура из «Виктора». А вот их одноклубника Александра Лысенко, надолго выбывшего из-за травмы, среди вратарей сменил Денис Заболотин. Он тоже возвращается в сборную после паузы длиной в пару лет. А самое интересное, что сейчас этот голкипер выступает в Белоруссии за «Мешков Брест». И по его словам, у соперников есть, на кого посмотреть и помимо Вайлупова с Корольком.

— Мы в Бресте уже посмеялись в раздевалке, что Белоруссия собирает сильнейший состав, всех легионеров, — сказал Заболотин. — Хотят дать нам отпор и победить у себя дома. Что ж, посмотрим — у них много опытных игроков, и крайних, и полусредних. Тот же минский СКА удачно выступает в СЕХА-лиге — могу выделить Владислава Кривенко, Игоря Белявского, Кирилла Самойло.

Сейчас на сборе национальной команды работают 17 из 18 гандболистов, приглашенных на матчи в Минске. Исключение составил Виктор Киреев — у вратаря немецкого «Фюксе Берлин» недавно родилась дочь, и он присоединится к товарищам перед вылетом в Белоруссию. Сбор в Новогорске на этот раз будет краткосрочным — игрокам осталось провести всего пару тренировок, и 9 марта команда возьмет курс на Минск. Там в 11 и 12 марта состоятся матчи, начало которых запланировано на 13 часов по московскому времени.

Антон Бабошин

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