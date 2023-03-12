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21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Из Минска без побед. Гандбольная сборная России не смогла продолжить январскую серию

В двух товарищеских матчах против Белоруссии у команды Велимира Петковича поражение и ничья.

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  • Белоруссия — Россия — 29:26 (14:14). Б: Вайлупов (11). Р: Ермаков (5), Житников (5)
  • Белоруссия — Россия — 29:29 (12:16). Б: Вайлупов (12). Р: Киселев (6), Шишкарев (5).

Сборные России и Белоруссии продолжают оставаться главными спарринг-партнерами друг для друга. В начале января команды провели два матча в Москве, а два месяца спустя россияне после короткого сбора в Новогорске отправились в Минск.

Разными составами

Главный тренер белорусской дружины Юрий Шевцов после двух московских встреч, которые завершились победами хозяев, был явно огорчен результатами. А также отмечал, что ему не удалось собрать оптимальный состав — и в декабрьских играх против Бахрейна, и с россиянами Белоруссия недосчиталась лидеров.

Но на домашние матчи удалось собрать всех, включая сильнейших европейских легионеров — Никиту Вайлупова из венгерского «Веспрема», Артема Королька из польского «Кельце», Владислава Кулеша из немецкого «Ганновера», Вячеслава Солдатенко из швейцарской «Амицитии» и Вадима Гайдученко из французского «Шартра». В Москву из них приезжал только Кулеш.

В свою очередь рулевой сборной России Велимир Петкович недосчитался ряда ключевых игроков. Правда, в команду после паузы длиной в год вернулся Дмитрий Житников. Забегая вперед, скажем, что именно он был признан лучшим игроком команды по итогам двух встреч. Но в то же время по-прежнему нет в составе его одноклубника Сергея Марка Косоротова, зажигавшего на Евро-2022, пропустил этот сбор Дмитрий Санталов, испытывает проблемы со здоровьем Михаил Виноградов. И это только на одной позиции — левого полусреднего.

Дебют за оппонентами

Поэтому ничего удивительного, что минские матчи сложились совсем не так, как московские. Впрочем, были и сходства — в начале года Петкович говорил, что доволен всеми таймами, кроме первого в первой из встреч. И на этот раз дебют россиянам тоже не удался. К середине первой половины субботней игры хозяева вели в четыре мяча.

Стоит отметить, что уже в самом начале встречи сборная России потеряла одного из лидеров: открывший счет в матче Дмитрий Киселев вышел пробивать семиметровый, и после его броска мяч попал прямо в голову голкиперу соперников. По нынешним правилам это прямая красная карточка, и матч для Киселева завершился.

Белоруссия, используя бреши в составе гостей, пошла вперед. Особенно эффективными были атаки с краев площадки, где отлично действовали Вайлупов и Андрей Юринок. Раз за разом они разрывали оборону россиян, а первый из них вообще стал злым гением гостей на протяжении обоих дней. Петкович перетряхнул состав, и усилиями Житникова и Александра Ермакова к перерыву счет удалось сравнять.

Второй тайм начинался в равной борьбе — красивый гол от Даниила Шишкарева, эффектные атаки от дебютанта Егора Кочуры. Но были и минусы: за весь матч россиянам ни разу не удалось забить с семи метров, а соперники реализовали пять пенальти. В итоге белорусы выдали ударный отрезок имени Вайлупова, оторвались на пять мячей и довели дело до победы.

Игра в догонялки

Несмотря на итог первой игры, Петкович не стал менять стартовый состав. И игра пошла по другому сценарию. На площадке все так же было много контактной борьбы, жесткой защиты. Но теперь в этом больше преуспевали россияне, на протяжении всей встречи заставлявшие соперников допускать много потерь.

Стремясь компенсировать ранний уход в субботнем матче, роль лидера атак на себя взял Киселев. Великолепен был опытнейший Даниил Шишкарев, реализовавший сразу несколько быстрых отрывов. И Россия повела в два, а затем в три мяча. Удалось разобраться с реализацией семиметровых, пошли сейвы у Виктора Киреева.

Когда в очередном быстром отрыве Иналь Афлитулин довел отрыв до +5, Шевцов взял тайм-аут. Но за исключением Вайлупова, забивавшего и с игры, и с пенальти, у Белоруссии до перерыва не было весомых контраргументов.

После перерыва хозяева продолжили погоню. Они по-прежнему старались максимально задействовать края. При этом в линии, где не смог сыграть из-за травмы Королек, здорово себя проявлял Вячеслав Шумак. Когда в середине второго тайма команда Петковича провела несколько молниеносных атак, наказывая соперника за потери, и Киселев, Дмитрий Корнев и Кочура вернули отрыв в пять мячей, показалось, что игра сделана.

Но за последние 10 с хвостиком минут россияне забили всего три мяча, а соперники сумели прибавить. Вайлупов, Юринок и Кулеш смяли оборону, и счет сравнялся. В последние минуты обе команды в атаке не придумали, чем удивить друг друга, и встреча завершилась вничью.

Антон Бабошин

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