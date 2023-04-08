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8 апреля, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» вышел в ½ финала чемпионата Беларуси по гандболу

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» пробились в полуфинал чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в третьем поединке четвертьфинальной серии чемпионы страны переиграли у себя дома «Аист Китая» с результатом 32:24. По ходу первого тайма преимущество китайского клуба несколько раз достигало четырех мячей, но добиться итоговой победы гостям не удалось. После перерыва брестчане заиграли гораздо сильнее и одержали победу с перевесом в 8 мячей. В первом матче «Аист Китая» неожиданно победил в Бресте со счетом 35:30, а затем в Минске брестская дружина взяла реванш — 34:25.

В полуфинале «Мешков Брест» будет соперничать с победителем пары «Гомель» — «Кронон». Сегодня в их первом матче гомельчане обыграли соперников на своей арене с разницей в два гола — 34:32. Вторая игра серии до двух викторий состоится 15 апреля в Гродно.

Также сегодня в Могилеве гандболисты «Машеки» в первом поединке четвертьфинальной серии принимают столичный БГУФК-СКА. Победитель этого противостояния в полуфинале встретится с лидером регулярного сезона минским СКА. −0-

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