«Мешков Брест» вышел в ½ финала чемпионата Беларуси по гандболу

Сегодня в третьем поединке четвертьфинальной серии чемпионы страны переиграли у себя дома «Аист Китая» с результатом 32:24. По ходу первого тайма преимущество китайского клуба несколько раз достигало четырех мячей, но добиться итоговой победы гостям не удалось. После перерыва брестчане заиграли гораздо сильнее и одержали победу с перевесом в 8 мячей. В первом матче «Аист Китая» неожиданно победил в Бресте со счетом 35:30, а затем в Минске брестская дружина взяла реванш — 34:25.

В полуфинале «Мешков Брест» будет соперничать с победителем пары «Гомель» — «Кронон». Сегодня в их первом матче гомельчане обыграли соперников на своей арене с разницей в два гола — 34:32. Вторая игра серии до двух викторий состоится 15 апреля в Гродно.