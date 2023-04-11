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11 апреля, источник: БЕЛТА

Гандболистки сборных Беларуси и России выступят на турнире в Минске

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки четырех сборных Беларуси и России примут участие в турнире, который 11 апреля стартует в минском Доме гандбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В составе национальной сборной Беларуси под руководством главного тренера Александра Сытько к соревнованиям готовились 23 спортсменки: вратари — Валентина Войтулевич, Юлия Кунцевич (обе — «Лада», Тольятти, Россия), Анастасия Макаренко («Гомель»), Юлия Грацкевич (без клуба); полевые игроки — Яна Сотникова, Юлия Иванчикова, Янина Елисеева, Ульяна Мартинович, Дарья Вакулич, Лилия Артюхович, Дарья Басевич (все — «БНТУ-БелАЗ», Минская область), Алена Данилевич, Кристина Скрипак, Дарья Шаповалова (все — «Гомель»), Диана Беринчик, Татьяна Погребицкая, Анастасия Сивуха (все — «Виктория-Берестье», Брест), Ирина Мокат («Лада», Тольятти, Россия), Валерия Гутова («Ростов-Дон», Россия), Анастасия Кулак (ЦСКА, Москва, Россия), Анна Жданович (РГУОР, Минск), Анастасия Граховская («Витебчанка», Витебск), Анна Рябченко («Городничанка», Гродно).

Сегодня соперницами главной белорусской дружины будет сборная клубов Беларуси. В другом сегодняшнем поединке молодежная сборная Беларуси (U-19) встретится с российскими сверстницами. Вход на матчи турнира, который завершится 13 апреля, свободный.

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