Гандболистки сборных Беларуси и России выступят на турнире в Минске

В составе национальной сборной Беларуси под руководством главного тренера Александра Сытько к соревнованиям готовились 23 спортсменки: вратари — Валентина Войтулевич, Юлия Кунцевич (обе — «Лада», Тольятти, Россия), Анастасия Макаренко («Гомель»), Юлия Грацкевич (без клуба); полевые игроки — Яна Сотникова, Юлия Иванчикова, Янина Елисеева, Ульяна Мартинович, Дарья Вакулич, Лилия Артюхович, Дарья Басевич (все — «БНТУ-БелАЗ», Минская область), Алена Данилевич, Кристина Скрипак, Дарья Шаповалова (все — «Гомель»), Диана Беринчик, Татьяна Погребицкая, Анастасия Сивуха (все — «Виктория-Берестье», Брест), Ирина Мокат («Лада», Тольятти, Россия), Валерия Гутова («Ростов-Дон», Россия), Анастасия Кулак (ЦСКА, Москва, Россия), Анна Жданович (РГУОР, Минск), Анастасия Граховская («Витебчанка», Витебск), Анна Рябченко («Городничанка», Гродно).