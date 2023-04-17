Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в возрасте 29 лет
Спортсменка с 2021 года выступала за «Астраханочку».
Спортсменка с 2021 года выступала за «Астраханочку».
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Разыгрывающая женского гандбольного клуба «Астраханочка» Виктория Дивак скончалась на 30-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.
О причинах смерти спортсменки не сообщается.
Дивак начинала карьеру в волгоградском клубе «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Позднее выступала за «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году.
Дивак завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладательницей Кубка Белоруссии и победительницей второй национальной лиги Франции. В составе юниорской сборной России спортсменка в 2009 году выиграла чемпионат Европы.