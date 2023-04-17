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19:54 (мск), источник: ТАСС

Гандболистка Дивак погибла в результате падения из окна

Спортсменке было 29 лет.

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Источник: Гандбольный клуб "Астраханочка"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак погибла в результате падения из окна многоэтажного дома. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в окружении спортсменки.

Ранее о смерти Дивак сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

«Виктория выпала из окна многоэтажного дома», — сообщил собеседник агентства.

Дивак было 29 лет. Она начинала карьеру в волгоградском клубе «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Позднее выступала за «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2021 году гандболистка перешла в «Астараханочку». В составе юниорской сборной России спортсменка в 2009 году выиграла серебряную медаль чемпионата Европы.

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