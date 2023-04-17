Гандболистка Дивак погибла в результате падения из окна

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак погибла в результате падения из окна многоэтажного дома. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в окружении спортсменки.

Дивак было 29 лет. Она начинала карьеру в волгоградском клубе «Динамо-Синара», с которым трижды становилась чемпионкой России. Позднее выступала за «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусский «Гомель». В 2021 году гандболистка перешла в «Астараханочку». В составе юниорской сборной России спортсменка в 2009 году выиграла серебряную медаль чемпионата Европы.