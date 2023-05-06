Гандболисты СКА в девятый раз выиграли Кубок Беларуси

В финальном поединке 27-го кубкового розыгрыша армейцы защитили свой титул, обыграв на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» действующего чемпиона страны «Мешков Брест» со счетом 32:29. Для армейцев это девятая победа в Кубке страны. В игре за бронзу гандболисты «Гомеля» победили столичный БГУФК-СКА с результатом 26:24.