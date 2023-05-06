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6 мая, источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА в девятый раз выиграли Кубок Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА во второй раз подряд стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В финальном поединке 27-го кубкового розыгрыша армейцы защитили свой титул, обыграв на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» действующего чемпиона страны «Мешков Брест» со счетом 32:29. Для армейцев это девятая победа в Кубке страны. В игре за бронзу гандболисты «Гомеля» победили столичный БГУФК-СКА с результатом 26:24.

В финале предыдущего кубкового розыгрыша минский СКА разгромил могилевский клуб «Машека» — 30:20, а в игре за бронзу «Мешков Брест» с таким же результатом взял верх над гандболистами «Гомеля».

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