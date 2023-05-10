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10 мая, источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА и «Мешков Брест» победили в первых полуфиналах чемпионата Беларуси

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты мужского чемпионата Беларуси по гандболу одержали победы на старте полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпион страны «Мешков Брест» с трудом переиграл на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» гандболистов «Гомеля» с разницей в пять мячей — 38:34. Лидер регулярного сезона, серебряный призер прошлого первенства минский СКА обыграл свою дочернюю команду БГУФК-СКА — 35:27. Повторные встречи серий до двух викторий одной из команд состоятся 13 мая.

На женском чемпионате уже известны участники медальных серий. В полуфинальных встречах чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» дважды были сильнее брестского клуба «Виктория-Берестье» — 36:28 (в гостях) и 34:28 (дома). Обладательницы серебряных медалей предыдущего первенства спортсменки «БНТУ-БелАЗа» два раза разгромили гродненскую «Городничанку» — 33:25 (в гостях) и 43:27 (дома). Первые матчи медальных серий состоятся 13 мая в Минске и Бресте, ответные встречи пройдут 20 мая в Гомеле и Гродно. Серии продлятся до двух побед одной из команд.

В прошлом сезоне обладательницами золотых медалей в пятый раз в истории стали гандболистки «Гомеля», вторыми финишировали «БНТУ-БелАЗ», бронзу завоевали спортсменки «Виктории-Берестья». В активе «БНТУ-БелАЗа» 24 чемпионских титула, один раз золото выиграла «Городничанка».

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