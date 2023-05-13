У олимпийской чемпионки гандболистки Бобровниковой диагностировали рак
Владлена Бобровникова проходит лечение от лимфомы Ходжкина.
Владлена Бобровникова проходит лечение от лимфомы Ходжкина.
ТАСС, 13 мая. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова проходит лечение от лимфомы Ходжкина. Об этом в субботу сообщает пресс-служба команды «Ростов-Дон», за которую выступает спортсменка.
«С 4 мая я нахожусь на лечении в ФГБУ “НМИЦ онкологии” в Ростове-на-Дону, исследование показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Сейчас план такой: я неделю лежу в онкоинституте и мне капают химиотерапию с восстанавливающим лечением, потом я неделю дома, мне нужно провести четыре таких курса, потом мы делаем КТ, смотрим результаты лечения, как злокачественные клетки в лимфоузлах реагируют на препараты. Далее картина станет яснее, мы делаем еще два курса химиотерапии. По истечению шесть этапов лечения я могу сделать еще раз ПЭТ КТ, надеюсь, что все будет в порядке и я выйду в ремиссию», — сказала Бобровникова.
«Чувствую себя хорошо, никаких симптомов и побочных эффектов нет, иногда дискомфорт в желудке, но я прислушиваюсь к своему телу, да и врачи здесь просто замечательные, очень чуткие. Я никогда не сдаюсь и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет», — добавила гандболистка.
Бобровниковой 35 лет, она выступает за «Ростов-Дон» с 2012 года. В составе сборной России гандболистка стала олимпийской чемпионкой на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также серебряным призером Олимпиады в Токио в 2021 году. Вместе со сборной России спортсменка также выиграла бронзу чемпионата мира 2019 года.