У олимпийской чемпионки гандболистки Бобровниковой диагностировали рак

ТАСС, 13 мая. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова проходит лечение от лимфомы Ходжкина. Об этом в субботу сообщает пресс-служба команды «Ростов-Дон», за которую выступает спортсменка.

«С 4 мая я нахожусь на лечении в ФГБУ “НМИЦ онкологии” в Ростове-на-Дону, исследование показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Сейчас план такой: я неделю лежу в онкоинституте и мне капают химиотерапию с восстанавливающим лечением, потом я неделю дома, мне нужно провести четыре таких курса, потом мы делаем КТ, смотрим результаты лечения, как злокачественные клетки в лимфоузлах реагируют на препараты. Далее картина станет яснее, мы делаем еще два курса химиотерапии. По истечению шесть этапов лечения я могу сделать еще раз ПЭТ КТ, надеюсь, что все будет в порядке и я выйду в ремиссию», — сказала Бобровникова.

«Чувствую себя хорошо, никаких симптомов и побочных эффектов нет, иногда дискомфорт в желудке, но я прислушиваюсь к своему телу, да и врачи здесь просто замечательные, очень чуткие. Я никогда не сдаюсь и не сдамся. Смотрю в будущее с большим позитивом, нет даже мыслей, что лечение мне не поможет», — добавила гандболистка.