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22:45 (мск), источник: ТАСС

«Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу

ТАСС, 19 мая. «Чеховские медведи» дома уступили московскому ЦСКА во втором матче полуфинала чемпионата России по гандболу и не смогли выйти в финал турнира. Встреча прошла в пятницу.

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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 29:26. Первый матч армейцы выиграли со счетом 29:27.

В финале ЦСКА сыграет с командой «Пермские медведи», которая в полуфинале оказалась сильнее «Виктора» из Ставрополя (43:31, 32:32). «Чеховские медведи» проведут серию за третье место с «Виктором».

«Чеховские медведи» становились чемпионами страны 21 раз подряд, что является рекордом соревнований. Клуб побеждал в турнире с 2002 года. В 1993, 1994, 2000 и 2001 годах чемпионом России становился ЦСКА, на базе которого в 2001 году был основан клуб «Чеховские медведи».

ЦСКА в пятый раз сыграет в финале чемпионата России. В 2018 и 2019 годах московский клуб, носивший тогда название «Спартак», проиграл «Чеховским медведям», ЦСКА уступил подмосковной команде в финале в 2021 и 2022 годах. Клуб был основан в 2017 году.

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