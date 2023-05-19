«Чеховские медведи» впервые с 2002 года не станут чемпионами России по гандболу

Игра завершилась победой ЦСКА со счетом 29:26. Первый матч армейцы выиграли со счетом 29:27.

В финале ЦСКА сыграет с командой «Пермские медведи», которая в полуфинале оказалась сильнее «Виктора» из Ставрополя (43:31, 32:32). «Чеховские медведи» проведут серию за третье место с «Виктором».

«Чеховские медведи» становились чемпионами страны 21 раз подряд, что является рекордом соревнований. Клуб побеждал в турнире с 2002 года. В 1993, 1994, 2000 и 2001 годах чемпионом России становился ЦСКА, на базе которого в 2001 году был основан клуб «Чеховские медведи».