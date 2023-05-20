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13:48 (мск), источник: Чемпионат.com

В российском спорте — громкая сенсация. Великая серия «Чеховских медведей» прервалась

С 2000 года команда Владимира Максимова не проигрывала чемпионат. Но теперь выше третьего места не поднимется.

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Источник: страница ЦСКА в VK

Все великие серии в спорте когда-то прерываются. В мае 2023 года прервалась уникальная серия бессменного чемпиона России по гандболу «Чеховских медведей». Команда легендарного Владимира Максимова впервые за 22 года не сможет подняться на первое место. В полуфинальной серии текущего чемпионата «медведи» уступили ЦСКА.

В российском спорте нет аналогов «медвежьей» серии.

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Баскетбольный ЦСКА становился чемпионом страны 18 раз подряд. Волейбольная «Уралочка» побеждала в чемпионате России 14 раз подряд. А гандбольные «Чеховские медведи» выигрывали 21 раз подряд! Если же считать достижения ЦСКА- «Спортакадем», который и стал «Чеховскими медведями», то клуб становился чемпионом России 23 раза подряд.

Многих нынешних болельщиков чеховцев ещё на свете не было, когда началась эта великая — без всякого преувеличения великая серия. Менялись поколения игроков, а «медведи» всё равно побеждали. Когда казалось, что от команды ничего не осталось, чемпион, как феникс, восставал из пепла и всё равно побеждал. Как сказал в недавнем интервью «Чемпионату» легендарный наставник Владимир Максимов: «Те, кто остались в команде, немного потренировались летом. И надо же, нам опять повезло».

«Чеховские Медведи» | Источник: страница «Чеховских Медведей» в VK

Раньше у всех проигравших было просто оправдание: у Чехова два равноценных состава, в которых собраны лучшие игроки России. Но уже давно этот аргумент не работает. Как минимум года три «медведи» не превосходят других по подбору гандболистов. И всё равно они побеждали. Психология победителей — не пустой звук.

Но уже в прошлом году в финале «Чеховские медведи» были близки к поражению. Если бы левый крайний ЦСКА Игорь Сорока забил на последних секундах, гегемоны российского мужского гандбола были бы повержены. На этот раз ЦСКА справился раньше. Команда Олега Ходькова в полуфинале просто играла с позиции силы. И доказала своё превосходство в двух матчах. Той драмы, что была в прошлогоднем финале, и близко не было.

«Чеховские медведи» оказались повержены. Теперь у них новая точка отсчёта в клубной истории. Команду ждёт перестройка. А ЦСКА пока только пробился в финал. Где его соперником будут «Пермские медведи». В мужском российском гандболе точно будет новый чемпион — ни один из финалистов ранее золото не выигрывал.

Андрей Шитихин

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