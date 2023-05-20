Гандболистки «Гомеля» в шестой раз стали чемпионками Беларуси

Сегодня во втором поединке за золотые медали гомельчанки победили у себя дома спортсменок «БНТУ-БелАЗа» с результатом 40:32. В первой игре, состоявшейся неделю назад в минском Доме гандбола, «Гомель» выиграл со счетом 34:30. Обладательницами бронзовых наград стали гандболистки «Городничанки», которые сегодня в Гродно обыграли брестский клуб «Виктория-Берестье» — 32:24. В Бресте гродненская дружина также была сильнее — 36:32. В прошлом сезоне гандболистки «Гомеля» были лучшими, вторым финишировал «БНТУ-БелАЗ», бронзу завоевала «Виктория-Берестье». В активе «БНТУ-БелАЗа» 24 чемпионских титула, один раз золото выиграла «Городничанка».