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20 мая, источник: БЕЛТА

Гандболистки «Гомеля» в шестой раз стали чемпионками Беларуси

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» во второй раз кряду и шестой в истории стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: https://vk.com/gk.gomel

Сегодня во втором поединке за золотые медали гомельчанки победили у себя дома спортсменок «БНТУ-БелАЗа» с результатом 40:32. В первой игре, состоявшейся неделю назад в минском Доме гандбола, «Гомель» выиграл со счетом 34:30. Обладательницами бронзовых наград стали гандболистки «Городничанки», которые сегодня в Гродно обыграли брестский клуб «Виктория-Берестье» — 32:24. В Бресте гродненская дружина также была сильнее — 36:32. В прошлом сезоне гандболистки «Гомеля» были лучшими, вторым финишировал «БНТУ-БелАЗ», бронзу завоевала «Виктория-Берестье». В активе «БНТУ-БелАЗа» 24 чемпионских титула, один раз золото выиграла «Городничанка».

На мужском первенстве медальные баталии стартовали сегодня. В Минске в первом поединке за золотые медали действующий чемпион страны «Мешков Брест» взял верх над лидером регулярного сезона столичным СКА — 38:30. В стартовом матче бронзовой серии минский БГУФК-СКА обыграл на выезде гандболистов «Гомеля» со счетом 37:32.

Вторые встречи серий до трех побед состоятся 24 мая в Бресте и Минске. Брестские гандболисты являются 14-кратными чемпионами Беларуси, причем они брали золото девять последних сезонов подряд. Минский СКА десять раз становился чемпионом страны, последний титул был завоеван в 2002 году.

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