«Мешков Брест» во второй раз победил гандболистов СКА в финале чемпионата Беларуси

После крупной выездной виктории (38:30) сегодня брестчане на своей арене также оказались сильнее победителя регулярного первенства — 33:26. Третий поединок серии до трех побед состоится 27 мая в столичном спорткомплексе «Уручье». В случае победы мешковцы защитят свой титул.
В бронзовой серии гандболисты «Гомеля» обыграли в гостях столичный БГУФК-СКА со счетом 36:33, взяв реванш за домашнее поражение с результатом 32:37. Следующая встреча пройдет 27 мая в Гомеле, а в последний день мая соперники вновь сыграют в Минске.
Брестские гандболисты являются 14-кратными чемпионами Беларуси, причем они брали золото девять последних сезонов подряд. Минский СКА десять раз становился чемпионом страны, последний титул был завоеван в 2002 году.
На прошлой неделе победительницами женского первенства во второй раз подряд и шестой в истории стали гандболистки «Гомеля», дважды обыграв в золотой серии спортсменок «БНТУ-БелАЗа» — 34:30 (в гостях) и 40:32 (дома). Бронзу завоевали гандболистки «Городничанки», победившие брестский клуб «Виктория-Берестье» — 36:32 (в гостях) и 32:24 (дома). В активе «БНТУ-БелАЗа» 24 чемпионских титула, один раз золото выиграла «Городничанка».