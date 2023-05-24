Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Вегас
Футбол. Зарубежный
25.05
Осасуна
Атлетик
20
Футбол. Зарубежный
25.05
Манчестер Юнайтед
Челси
41
Футбол. Зарубежный
25.05
Мальорка
Валенсия
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Канада
Финляндия
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Швеция
Латвия
13
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
США
Чехия
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
25.05
Швейцария
Германия
13
Все события
24 мая, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» во второй раз победил гандболистов СКА в финале чемпионата Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» одержал вторую победу над гандболистами минского СКА в серии за золотые медали чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

После крупной выездной виктории (38:30) сегодня брестчане на своей арене также оказались сильнее победителя регулярного первенства — 33:26. Третий поединок серии до трех побед состоится 27 мая в столичном спорткомплексе «Уручье». В случае победы мешковцы защитят свой титул.

В бронзовой серии гандболисты «Гомеля» обыграли в гостях столичный БГУФК-СКА со счетом 36:33, взяв реванш за домашнее поражение с результатом 32:37. Следующая встреча пройдет 27 мая в Гомеле, а в последний день мая соперники вновь сыграют в Минске.

Брестские гандболисты являются 14-кратными чемпионами Беларуси, причем они брали золото девять последних сезонов подряд. Минский СКА десять раз становился чемпионом страны, последний титул был завоеван в 2002 году.

На прошлой неделе победительницами женского первенства во второй раз подряд и шестой в истории стали гандболистки «Гомеля», дважды обыграв в золотой серии спортсменок «БНТУ-БелАЗа» — 34:30 (в гостях) и 40:32 (дома). Бронзу завоевали гандболистки «Городничанки», победившие брестский клуб «Виктория-Берестье» — 36:32 (в гостях) и 32:24 (дома). В активе «БНТУ-БелАЗа» 24 чемпионских титула, один раз золото выиграла «Городничанка».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь