«Мешков Брест» во второй раз победил гандболистов СКА в финале чемпионата Беларуси

После крупной выездной виктории (38:30) сегодня брестчане на своей арене также оказались сильнее победителя регулярного первенства — 33:26. Третий поединок серии до трех побед состоится 27 мая в столичном спорткомплексе «Уручье». В случае победы мешковцы защитят свой титул.

В бронзовой серии гандболисты «Гомеля» обыграли в гостях столичный БГУФК-СКА со счетом 36:33, взяв реванш за домашнее поражение с результатом 32:37. Следующая встреча пройдет 27 мая в Гомеле, а в последний день мая соперники вновь сыграют в Минске.

Брестские гандболисты являются 14-кратными чемпионами Беларуси, причем они брали золото девять последних сезонов подряд. Минский СКА десять раз становился чемпионом страны, последний титул был завоеван в 2002 году.