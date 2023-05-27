Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1992 года по гандболу в составе объединенной команды бывших республик СССР Игорь Васильев умер в возрасте 57 лет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

О причинах смерти не сообщается.

«Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Васильев родился в Волгограде. В составе сборной России он стал чемпионом мира (1993) и серебряным призером европейского первенства (1994). Вместе с волгоградским «Каустиком» Васильев выиграл чемпионат России (1996). По ходу карьеры спортсмен также выступал за испанский «Атлетико», швейцарский «Зур», германские «Альтенхаген-Хепен» и «Грос-Герау».