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09:25 (мск), источник: ТАСС

Умер олимпийский чемпион 1992 года по гандболу Игорь Васильев

Ему было 57 лет.

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Источник: Федерация гандбола России

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1992 года по гандболу в составе объединенной команды бывших республик СССР Игорь Васильев умер в возрасте 57 лет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Федерации гандбола России.

О причинах смерти не сообщается.

«Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича», — говорится в сообщении пресс-службы.

Васильев родился в Волгограде. В составе сборной России он стал чемпионом мира (1993) и серебряным призером европейского первенства (1994). Вместе с волгоградским «Каустиком» Васильев выиграл чемпионат России (1996). По ходу карьеры спортсмен также выступал за испанский «Атлетико», швейцарский «Зур», германские «Альтенхаген-Хепен» и «Грос-Герау».

После окончания игровой карьеры Васильев работал тренером в германских клубах «Нидер-Ольм» и «Верхайм». После этого он вернулся в Волгоград и в последние годы занимал пост вице-президента «Каустика». Васильев был заслуженным мастером спорта СССР.

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