«Мешков Брест» в 15-й раз выиграл чемпионат Беларуси, победив СКА в матче-триллере с овертаймом

Команды выдали матч-триллер, зрители наблюдали за «качелями». Соперники доиграли до овертайма, где СКА несколько раз выходил вперед, но все же уступил. «Мешковцы» выиграли серию «всухую» — 3:0. Интересно, что в «регулярке» они ни разу не обыграли армейцев.