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17:53 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА стал победителем чемпионата России по гандболу

В финале московская команда обыграла клуб «Пермские медведи».

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Источник: кадр трансляции

ТАСС, 28 мая. Гандбольный ЦСКА обыграл клуб «Пермские медведи» во втором матче финальной серии плей-офф чемпионата России и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье.

Матч завершился со счетом 39:30 в пользу ЦСКА. Армейцы выиграли серию со счетом 2−0.

В серии за третье место победу с таким же счетом одержали «Чеховские медведи». Во втором матче серии, который прошел ранее в воскресенье, команда со счетом 37:28 обыграла ставропольский клуб «Виктор» и завоевала бронзовые медали соревнований.

«Чеховские медведи» ранее становились чемпионами страны 21 раз подряд, что является рекордом соревнований. Клуб побеждал в турнире с 2002 года. В 1993, 1994, 2000 и 2001 годах чемпионом России становился ЦСКА, на базе которого в 2001 году был основан клуб «Чеховские медведи».

ЦСКА в пятый раз сыграл в финале чемпионата России. В 2018 и 2019 годах московский клуб, носивший тогда название «Спартак», проиграл «Чеховским медведям», ЦСКА уступил подмосковной команде в финале в 2021 и 2022 годах. Клуб был основан в 2017 году.

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