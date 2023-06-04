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16:43 (мск), источник: ТАСС

Гандболистки ЦСКА во второй раз выиграли чемпионат России

В финале московская команда победила «Ростов-Дон».

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб ЦСКА со счетом 35:29 обыграл «Ростов-Дон» в третьем матче финала чемпионата России по гандболу и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье в Москве.

ЦСКА выиграл серию до двух побед со счетом 2−1. Первая игра завершилась победой армейского клуба со счетом 32:28, во второй сильнее был «Ростов-Дон» (27:26).

Бронзовым призером чемпионата России стала звенигородская «Звезда», обыгравшая в двух матчах тольяттинскую «Ладу» (36:34, 33:32).

ЦСКА стал победителем чемпионата России во второй раз в истории, впервые московский клуб стал чемпионом страны в 2021 году, тогда в финале ЦСКА также обыграл «Ростов-Дон». Команда из Ростова-на-Дону является семикратным чемпионом России. Рекордсменом по числу титулов чемпиона России является «Динамо» из Волгограда (12 побед).

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