Гандболистки ЦСКА во второй раз выиграли чемпионат России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб ЦСКА со счетом 35:29 обыграл «Ростов-Дон» в третьем матче финала чемпионата России по гандболу и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье в Москве.

ЦСКА выиграл серию до двух побед со счетом 2−1. Первая игра завершилась победой армейского клуба со счетом 32:28, во второй сильнее был «Ростов-Дон» (27:26).

Бронзовым призером чемпионата России стала звенигородская «Звезда», обыгравшая в двух матчах тольяттинскую «Ладу» (36:34, 33:32).