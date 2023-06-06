Минский СКА первым пробился в финал SЕHA-лиги

Сегодня в первом полуфинальном поединке вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА одолели бронзовых призеров российского первенства «Чеховских медведей» с минимальным перевесом в два мяча — 34:32. В составе победителей самым результативным стал Дмитрий Хмельков, который 10 раз поразил ворота соперников.

В этом сезоне турнир получился усеченным. В апреле должны были состояться стыковые матчи между командами дивизиона «Восток» и дивизиона «Юг». Однако «южные» клубы получили запрет своих национальных олимпийских комитетов на участие в матчах с командами из Беларуси и России и поэтому стыковые поединки не состоятся.