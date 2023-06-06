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20:03 (мск), источник: БЕЛТА

Минский СКА первым пробился в финал SЕHA-лиги

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге стартовал решающий этап SEHA-лиги с участием четырех гандбольных клубов Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ГК СКА-Минск

Сегодня в первом полуфинальном поединке вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА одолели бронзовых призеров российского первенства «Чеховских медведей» с минимальным перевесом в два мяча — 34:32. В составе победителей самым результативным стал Дмитрий Хмельков, который 10 раз поразил ворота соперников.

Соперник минчан по финальному матчу определится после второго полуфинала, в котором чемпион Беларуси «Мешков Брест» встретится с обладателями серебра чемпионата России «Пермскими медведями».

Медальные поединки SEHA-лиги состоятся на паркете питерской «Сибур Арены» 8 июня.

В этом сезоне турнир получился усеченным. В апреле должны были состояться стыковые матчи между командами дивизиона «Восток» и дивизиона «Юг». Однако «южные» клубы получили запрет своих национальных олимпийских комитетов на участие в матчах с командами из Беларуси и России и поэтому стыковые поединки не состоятся.

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