«Мешков Брест» вслед за минским СКА вышел в финал SЕHA-лиги

Во втором полуфинале на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге брестчане переиграли «Пермских медведей» с разницей в один мяч — 34:33. В составе белорусов отлично сыграл голкипер Денис Заболотин, неоднократно спасавший команду в казалось бы безнадежных ситуациях, а самым результативным оказался Николай Алехин, в активе которого 6 заброшенных мячей.

В первом полуфинальном поединке вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА одолели бронзовых призеров российского первенства «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 34:32.