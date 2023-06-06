«Мешков Брест» вслед за минским СКА вышел в финал SЕHA-лиги
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторым финалистом SEHA-лиги стал чемпион Беларуси «Мешков Брест», сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторым финалистом SEHA-лиги стал чемпион Беларуси «Мешков Брест», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором полуфинале на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге брестчане переиграли «Пермских медведей» с разницей в один мяч — 34:33. В составе белорусов отлично сыграл голкипер Денис Заболотин, неоднократно спасавший команду в казалось бы безнадежных ситуациях, а самым результативным оказался Николай Алехин, в активе которого 6 заброшенных мячей.
В первом полуфинальном поединке вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА одолели бронзовых призеров российского первенства «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 34:32.
Таким образом, 8 июня финал SEHA-лиги будет чисто белорусским: «Мешков Брест» — СКА (Минск). Совсем недавно эти команды играли в серии за золотые медали чемпионата Беларуси и тогда мешковцы трижды обыграли армейцев. Также послезавтра в поединке за бронзу «Чеховские медведи» будут соперничать с «Пермскими медведями».