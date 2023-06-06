Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Зарубежный
4.06
Аталанта
Монца
52
Хоккей. НХЛ
6.06
Вегас
Флорида
72
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
Хоккей. НХЛ
9.06
Флорида
Вегас
Все события
6 июня, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» вслед за минским СКА вышел в финал SЕHA-лиги

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторым финалистом SEHA-лиги стал чемпион Беларуси «Мешков Брест», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Во втором полуфинале на площадке «Сибур Арены» в Санкт-Петербурге брестчане переиграли «Пермских медведей» с разницей в один мяч — 34:33. В составе белорусов отлично сыграл голкипер Денис Заболотин, неоднократно спасавший команду в казалось бы безнадежных ситуациях, а самым результативным оказался Николай Алехин, в активе которого 6 заброшенных мячей.

В первом полуфинальном поединке вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА одолели бронзовых призеров российского первенства «Чеховских медведей» с перевесом в два мяча — 34:32.

Таким образом, 8 июня финал SEHA-лиги будет чисто белорусским: «Мешков Брест» — СКА (Минск). Совсем недавно эти команды играли в серии за золотые медали чемпионата Беларуси и тогда мешковцы трижды обыграли армейцев. Также послезавтра в поединке за бронзу «Чеховские медведи» будут соперничать с «Пермскими медведями».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь