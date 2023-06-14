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14 июня, источник: БЕЛТА

Дмитрий Никуленков возглавил гандболистов минского СКА

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Никуленков стал новым главным тренером гандболистов минского СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Фото гандбольного клуба СКА-Минск

Бывший наставник армейцев Игорь Папруга, который возглавлял команду с 2016 года, остался в клубе на посту спортивного директора. Для 38-летнего Дмитрия Никуленкова это первый опыт в качестве главного тренера, до этого, с 2020 года, он был ассистентом Игоря Папруги. Будучи игроком, Никуленков выступал в минских клубах «Аркатрон», «Динамо», польском «Виве» из Кельце, БГК имени Мешкова, а завершил игровую карьеру в СКА. Он является 9-кратным чемпионом Беларуси, в составе национальной сборной Беларуси провел 119 матчей, забросив 205 мячей.

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