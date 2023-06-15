Доминация «Чеховских медведей» закончилась. Что случилось с командой Максимова?

В мужском российском гандболе подул ветер перемен. Гегемон страны клуб «Чеховские медведи» впервые в своей истории остался без золота чемпионата. Подмосковная команда уступила в полуфинале столичному ЦСКА. В итоге «медведям» пришлось биться только за бронзу со ставропольским «Виктором». Третье место подопечным Владимира Максимова удалось отстоять, но, учитывая победную историю, для клуба такой результат можно считать провалом.

К тому же «Чеховские медведи» неубедительно смотрелись в «Финале четырех» SEHA-Gazprom League. К титульному поединку их не пустил белорусский клуб «СКА-Минск». Команда Максимова вновь остановилась на третьей строчке пьедестала. Куда же делась мощь главного клубного доминатора России?

21 сезон побед

Чтобы понять, до какой степени историческое событие произошло в нашем гандболе в этом сезоне, нужно взглянуть на предыдущие розыгрыши чемпионата.

Клуб «Чеховские медведи» был основан в 2001 году на базе московского ЦСКА и первое время базировался в столице. С самого начала своего существования команда начала штамповать победы в чемпионате страны. На протяжении 21 сезона (с 2002-го по 2022-й) подопечные Максимова никому не отдавали главный трофей России.

Ничего подобного не было ни в одном отечественном чемпионате в других видах спорта. На счету «медведей» дикие рекорды, которые, похоже, уже невозможно будет побить. Среди них 172 победы подряд и 270-матчевая серия без поражений, которая длилась почти десять лет: с декабря 2003-го по май 2013-го.

Конечно, совсем без трофеев другие российские клубы не остались. Подмосковный клуб давал шансы соперникам в Кубке страны. В 2014-м победа досталась «Пермским медведям», в 2017-м — СКИФу.

Кстати, «Чеховские медведи» все-таки взяли трофей в этом сезоне — Кубок России. Но наверняка для привыкших к успеху подмосковных болельщиков это служит малым утешением.

Владимир Максимов | Источник: Спорт-Экспресс

Максимов устал от побед

С момента основания клуба у руля команды не менялся капитан — Владимир Максимов. Именно с ним тесно связаны все победы и кубки «Чеховских медведей». Правда, многие специалисты сейчас сходятся в одном — что причина нынешней неудачи тоже кроется в Максимове.

Сейчас специалисту 77 лет. Искать мотивацию, когда ты выиграл почти все, становится сложнее. Тем более когда все задачи на сезон сфокусированы внутри страны.

Заслуженный тренер СССР и России Александр Тарасиков, например, в интервью гандбольному порталу «Быстрый центр» высказал мнение, что наставник «Чеховских медведей» исчерпал себя: «Максимов — опытный волк, который умеет настроить игроков. На его фоне молодые тренеры терялись. Но он устал в силу возраста, в том числе от побед. Международных матчей, которые могли бы послужить мотивацией, нет. ЦСКА в полуфинале играл в более современный гандбол. Чеховцам же не хватает умных скоростных игроков. Есть, конечно, техничный Кирилл Котов и белорусская палочка-выручалочка Артем Кулак. Остальные играют в тяжелый гандбол».

Достойный соперник

Быть на вершине долгие годы «Чеховским медведям» помогало не только тренерское мастерство Максимова, но и его огромное влияние на российский гандбол. Он также являлся генеральным директором Союза гандболистов России и главным тренером сборной.

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Это позволяло «Чеховским медведям» переманивать сильных и талантливых игроков из других клубов, тем самым ослабляя конкурентов. Ведь подмосковная команда была и до сих пор остается базовой для сборной страны.

Такое положение дел многим не нравилось, но до поры с этим мирились. Шквал критики полетел в сторону Максимова, когда в 2012 году мужская национальная команда провалила чемпионат Европы, впервые в истории не попав на Олимпийские игры.

В последнее время у «Чеховских медведей» появился действительно серьезный соперник, который не уступает подмосковному клубу ни в финансовом, ни в кадровом плане, — московский ЦСКА. Армейцы были близки, чтобы прервать гегемонию чеховцев еще в прошлом сезоне. Однако в ответном матче финала на своей площадке «медведи» смогли совершить камбэк и отыграть шесть мячей отставания.