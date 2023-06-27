Россиянок Бодниеву и Дибирову ввели в Зал славы Европейской федерации гандбола

Всего в зал славы введены 60 человек, церемония была приурочена к 30-летию EHF. Также в зал славы введен Талант Дуйшебаев, ставший победителем Олимпийских игр 1992 года в составе Объединенной команды. Дуйшебаев также выступал за сборные СССР, России и Испании.

Бодниевой 44 года, с 2021 года она возглавляет женскую сборную России по гандболу. В составе национальной команды она дважды (2001, 2005) становилась чемпионкой мира, по одному разу выигрывала серебро (2006) и бронзу (2000) чемпионатов Европы. Дибировой 44 года, она возглавляет «Ростов-Дон». В составе сборной России она стала серебряным призером Олимпиады 2008 года в Пекине, трижды (2001, 2005, 2007) становилась чемпионкой мира.