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00:29 (мск), источник: ТАСС

Россиянок Бодниеву и Дибирову ввели в Зал славы Европейской федерации гандбола

ТАСС, 27 июня. Двукратная чемпионка мира Людмила Бодниева и серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Ирина Дибирова введены в Зал славы Европейской федерации гандбола (EHF). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба EHF.

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Источник: РИА "Новости"

Всего в зал славы введены 60 человек, церемония была приурочена к 30-летию EHF. Также в зал славы введен Талант Дуйшебаев, ставший победителем Олимпийских игр 1992 года в составе Объединенной команды. Дуйшебаев также выступал за сборные СССР, России и Испании.

Бодниевой 44 года, с 2021 года она возглавляет женскую сборную России по гандболу. В составе национальной команды она дважды (2001, 2005) становилась чемпионкой мира, по одному разу выигрывала серебро (2006) и бронзу (2000) чемпионатов Европы. Дибировой 44 года, она возглавляет «Ростов-Дон». В составе сборной России она стала серебряным призером Олимпиады 2008 года в Пекине, трижды (2001, 2005, 2007) становилась чемпионкой мира.

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