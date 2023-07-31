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18:51 (мск), источник: Sport24

Российский гандболист умер от рака в 27 лет

Не стало победителя молодежного чемпионата Европы по пляжному гандболу Никиты Задорожного. Игроку белгородского клуба «Технолог-Спартак» было 27 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на тренера игрока Сергей Крамского. Гандболист умер от рака крови.

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Источник: Без источника

"Да, он умер от рака крови. У нас как раз были соревнования в это время в Астрахани — третий тур чемпионата России. Одному из игроков об этом сказали. После игры ребята собрались в кружок, говорили долго, я подошел к ним, они мне сказали, что Никита умер. Это был полный шок.

Он год назад получил травму колена, мы верили и ждали его возвращения. Он приехал к нам из Краснодарского края 10 лет назад. Он приезжал целенаправленно — и учиться, и играть в команде. Невысокого роста был, тяжело было прорываться, но своим трудом, отношением он всем доказал. Мы ждали его возвращения после травмы колена, потом выяснилась страшная болезнь — рак крови. Мы с ним 10 дней назад разговаривали, он попросил отдать его номер молодому перспективному игроку", — сказал Крамской.

Прощание состоится завтра, 1 августа, в 13:00 в областной больнице Белгородской области. Никиту похоронят в станице Старощербиновской Краснодарского края.

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