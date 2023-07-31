Российский гандболист умер от рака в 27 лет

"Да, он умер от рака крови. У нас как раз были соревнования в это время в Астрахани — третий тур чемпионата России. Одному из игроков об этом сказали. После игры ребята собрались в кружок, говорили долго, я подошел к ним, они мне сказали, что Никита умер. Это был полный шок.

Он год назад получил травму колена, мы верили и ждали его возвращения. Он приехал к нам из Краснодарского края 10 лет назад. Он приезжал целенаправленно — и учиться, и играть в команде. Невысокого роста был, тяжело было прорываться, но своим трудом, отношением он всем доказал. Мы ждали его возвращения после травмы колена, потом выяснилась страшная болезнь — рак крови. Мы с ним 10 дней назад разговаривали, он попросил отдать его номер молодому перспективному игроку", — сказал Крамской.