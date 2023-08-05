Поклонников у гандбола станет больше. Брестчане окунулись в спортивный праздник на Играх стран СНГ

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Брест на пять дней стал центром гандбольных баталий. На турнире II Игр стран СНГ по четыре команды юношей и девушек не старше 19 лет выясняют, кто из них стремительнее и проворнее. В турнире среди юношей играют две сборные Беларуси 2004 и 2006 годов рождения, а также команды из России и Узбекистана. У девушек за награды борются сборные Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана. Корреспонденты БЕЛТА вместе с брестскими болельщиками провели стартовый день соревнований под сводами Дворца спорта «Виктория» и зарядились эмоциями.

Первыми на площадку вышли женские сборные России и Кыргызстана. Матч стартовал в 11 часов. Трибуны наполнялись постепенно — все-таки первая половина дня субботы. Россиянки в своей дебютной игре разгромили соперниц. «Мы очень ценим возможность выступить на Играх. Благодарим всех, кто организовал турнир и пригласил нас. Все сделано для игроков, чтобы мы чувствовали себя в комфорте», — оценила условия гандболистка российской молодежки Полина Мусина.

На официальной церемонии открытия брестчане устроили красочное шоу. Тут уже трибуны заполнились под завязку. Зрителей удивили тем, что на гандбольную площадку сначала вышли балерины, а затем их утонченные партии сменили зажигательные современные танцы. «Открытие было ошеломляющим, впечатлило, молодцы. Все предусмотрено и для детей, и для взрослых. Брест умеет достойно принимать соревнования. У гандбола 100% появятся новые болельщики», — уверена зрительница Ольга Кузьмич. Сегодня в «Викторию» пришла вся ее семья. Сын и дочка женщины занимаются гимнастикой и спортивной акробатикой. За гандбольным матчем на арене взрослые и дети наблюдали впервые, остались под впечатлением.

Красоту гандбола для этой семьи раскрыли девчонки из сборных Беларуси и Узбекистана. Трибуны поддерживали спортсменок, гнали вперед. Особенно приятно было 18-летней брестчанке Арине Бабич. Свою энергию с трибун ей посылали родители, друзья и бывшие одноклассники. «Было волнительно, потому что я впервые выступаю за эту команду. Девочки очень хорошо меня приняли. Рада, что играю за нашу сборную и забиваю голы. Классно, что это происходит при поддержке родных трибун. Когда забила свой первый гол, испытала неимоверные ощущения», — призналась гандболистка молодежной сборной Беларуси.

В этом матче белоруски оказались сильнее соперниц из Узбекистана. На игру наши девушки настраивались серьезно. «Играть все хотели. Начало получилось немного скомканным, потому что арена заполнилась, атмосфера была напряженная. Но девчонки справились — дальше пошли рабочие моменты, которые приносили радость всей команде», — отметил старший тренер женской сборной Беларуси по гандболу U-19 Александр Липинский.

Перед стартом Игр белоруски хотели, чтобы болельщики стали восьмым игроком на их матчах. Брестчане исполнили эту мечту. «Сегодня это получилось на 100%. Когда болельщики стали дублировать фамилии игроков, увидел, что заряд был космическим, настолько их поддерживали эмоционально. Когда готовил замену, просили остаться еще в одной атаке. Эти ощущения не передать словами: заряжены были зал и команда», — подчеркнул Александр Липинский.

Наши девушки 6 августа сыграют со сборной Кыргызстана, затем у них будет выходной день, а на 8 августа намечен матч с командой России. «За время тренировок в Бресте успели посмотреть достопримечательности города. Выходной посвятим тренировкам, будем готовиться, рассмотрим игры соперника, тактически в зале поработаем», — рассказал тренер белорусок.

Организаторы постарались, чтобы болельщикам было интересно не только наблюдать за соревнованиями, но и найти развлечения за периметром гандбольной площадки. Вокруг «Виктории» обустроили локации, где дети и взрослые могут попробовать себя в разных видах спорта: хоккее с шайбой, футболе, пулевой стрельбе, фехтовании, гребле, стрельбе из лука, хоккее на траве и других. Свои площадки оформили УВД Брестского облисполкома и МЧС.

Школьница София Говоруха рассказала, что сходить на гандбол предложила учительница. Идея девочке показалась интересной. «Классно. Нравится гандбол, трибуны дружно поддерживают команды», — поделилась мнением София. Ее одноклассница Анфиса Дремук часто бывает в «Виктории», она занимается здесь баскетболом. «Я давно знала, что у нас будет проходить турнир по гандболу. Бывала и раньше на матчах. Нравится, как играют гандболисты. Атмосфера крутая», — добавила девочка.

Организаторам приятно, что им удалось угодить болельщикам. Всем довольны и команды-участницы гандбольного турнира. «Представители команд в общении высказывают высокую оценку организации. Они окружены заботой и вниманием. Постоянно с командами находятся волонтеры, закрепленный представитель от Брестской области, который сопровождает не только во время официальных мероприятий, тренировок и игр, но и во время досуга. Мы постарались все сделать на высшем уровне. Теперь все зависит от участников: какую зрелищную и интересную игру они покажут болельщикам», — сказал директор РЦОП по велосипедному и ледовым видам спорта Дмитрий Толкачев. Министерством спорта и туризма он назначен руководителем рабочей группы по организации соревнований в Бресте по гандболу и плаванию на Играх стран СНГ.

Перед трудным выбором поставил болельщиков заключительный матч дня: соперниками стали сборные Беларуси среди юношей 2004 и 2006 годов рождения. Эта игра прошла под контролем гандболистов более старшего возраста. «Можно сказать, старшие ребята преподали урок младшим. Нужно учиться, развиваться, принимать быстрые решения, немного быстрее двигаться — много моментов, к которым нужно стремиться. В принципе, играли в свою силу. Считаю, что получили огромную пользу. Думаю, у молодых все впереди, а первая команда рассчитывает на первое место. Сегодняшней уверенной игрой они показали, что должны идти к этой цели», — считает старший тренер юношеской сборной U-17 Сергей Кострома. Он добавил, что его подопечные горят гандболом, стремятся пробиться в основные команды белорусских клубов.