Белорусы выиграли мужской гандбольный турнир II Игр стран СНГ

В финальном поединке на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» первая сборная Беларуси (игроки 2004 года рождения) одолела российскую дружину с минимальным перевесом в счете — 38:37. В игре за бронзовые медали вторая команда Беларуси (игроки 2006 года рождения) также с минимальной разницей в счете победила узбекских гандболистов — 40:39.