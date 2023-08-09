Белорусы выиграли мужской гандбольный турнир II Игр стран СНГ
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты стали чемпионами II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты стали чемпионами II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном поединке на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» первая сборная Беларуси (игроки 2004 года рождения) одолела российскую дружину с минимальным перевесом в счете — 38:37. В игре за бронзовые медали вторая команда Беларуси (игроки 2006 года рождения) также с минимальной разницей в счете победила узбекских гандболистов — 40:39.
У девушек в решающем поединке за чемпионский титул белоруски уступили российской команде со счетом 28:34. Обладательницами бронзы стали гандболистки Узбекистана, разгромившие соперниц из Кыргызстана со счетом 69:15.