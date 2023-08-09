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20:45 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы выиграли мужской гандбольный турнир II Игр стран СНГ

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты стали чемпионами II Игр стран СНГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В финальном поединке на паркете брестского спорткомплекса «Виктория» первая сборная Беларуси (игроки 2004 года рождения) одолела российскую дружину с минимальным перевесом в счете — 38:37. В игре за бронзовые медали вторая команда Беларуси (игроки 2006 года рождения) также с минимальной разницей в счете победила узбекских гандболистов — 40:39.

У девушек в решающем поединке за чемпионский титул белоруски уступили российской команде со счетом 28:34. Обладательницами бронзы стали гандболистки Узбекистана, разгромившие соперниц из Кыргызстана со счетом 69:15.

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