Олимпийская чемпионка по гандболу из России одолела рак
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова сообщила, что у нее больше нет опухоли.
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова сообщила, что у нее больше нет опухоли.
В мае 35-летней Бобровниковой было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Спортсменка в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) рассказывает о вызовах, с которыми ей приходится сталкиваться. В описании ее аккаунта с более 40 тыс подписчиков, помимо регалий, значится фраза «Четвертая стадия лимфомы откровенно и с позитивом».
«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова в Instagram.
Бобровникова является шестикратной чемпионкой России и обладательницей Суперкубка страны, а также семикратной победительницей Кубка России. Она дважды выигрывала Кубок Италии и по одному разу чемпионат Италии и Кубок EHF. В составе сборной России Бобровникова выиграла серебро Олимпийских игр в Токио, а на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро стала олимпийской чемпионкой. Также в ее активе бронза чемпионата мира в Японии.