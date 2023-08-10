Олимпийская чемпионка по гандболу из России одолела рак

В мае 35-летней Бобровниковой было диагностировано раковое заболевание — лимфома Ходжкина. Спортсменка в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) рассказывает о вызовах, с которыми ей приходится сталкиваться. В описании ее аккаунта с более 40 тыс подписчиков, помимо регалий, значится фраза «Четвертая стадия лимфомы откровенно и с позитивом».

«После трех месяцев лечения, шести курсов химиотерапии мне сказали, что на ПЭТ КТ все чисто! Опухолей нет! Я счастлива до небес! Все труды не зря», — написала Бобровникова в Instagram.