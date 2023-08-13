«Скрылись в неизвестном направлении». Десять юных гандболистов пропали на чемпионате мира

Очередной побег на крупном спортивном соревновании. Гандболисты сборной Бурунди сбежали из расположения своей команды во время чемпионата мира для игроков не старше 19 лет, который проходит в Хорватии. Полиция начала поиски немедленно после обращения руководства делегации Бурунди, но пока спортсменов не нашли.

Разгромно проиграли и сбежали

По утверждению Федерации гандбола Бурунди, все пропавшие спортсмены — 2006 года рождения. Всё, что известно на утро 13 августа — то, что спортсмены покинули помещение университетской резиденции в Риеке и скрылись в неизвестном направлении. Хорватская полиция начала поиски сразу, хотя по законам необходимо выждать 24 часа с момента обращения, прежде чем открывать дело о пропаже.

Сборная Бурунди выступила в Хорватии неудачно. Хотя, конечно, не так неудачно, как гандболистки сборной Кыргызстана на Играх стран СНГ в Минске. Африканские юноши на групповом этапе проиграли команде Фарерских островов (21:53), Швеции (16:62) и Ирану (24:46).

Но на этом турнир для них не был закончен. По регламенту сборная Бурунди участвовала в утешительном Кубке Президента для худших команд чемпионата, уступив сборным США и Аргентины. А затем бурундийские гандболисты не явились на матчи с Бахрейном и Новой Зеландией, за что получили технические поражения со счётом 0:10.

Впрочем, это лучше, чем уступать с разницей в 30−40 мячей.

Источник: Социальные сети

«Как мы вернёмся домой без наших мальчиков?»

Организаторы турнира утверждают, что были предприняты максимальные меры для обеспечения безопасности участников чемпионата мира. Но что-то пошло не так.

«Мы в полном шоке. Федерация в постоянном контакте с родителями наших спортсменов. Мы просим всех, кто может помочь нам найти наших ребят. Не знаю вообще, как мы вернёмся домой без наших мальчиков», — заявил шеф гандбольной федерации Бурунди Дофин Никобамье.

Представители миграционной службы сообщили, что шенгенские визы членов юношеской сборной Бурунди действуют до 15 августа. Говоря простым языком: вариантов для перемещения у них хватает. Скорее всего, побег был спланирован заранее, и спортсменов в Хорватии уже нет. Но, может быть, ещё найдутся.

Вероятнее всего, ребята из Бурунди приехали на турнир не выигрывать, а искать лучшую жизнь. Бурунди, расположенная в Восточной Африке, является одной из беднейших стран мира и одной из самых густонаселённых на континенте. А Хорватия — одна из транзитных стран для нелегальных иммигрантов из Африки и Азии, которые пытаются попасть в Западную Европу через Балканы.

Полиция продолжает поиски пропавших без вести спортсменов. Но такой случай в спортивной истории далеко не первый. И далеко не всегда сбежавшие находятся.