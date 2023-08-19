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19 августа, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» победил гандболистов ЦСКА в розыгрыше Кубка Белгазпромбанка

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» одержали вторую победу в 15-м розыгрыше Кубка Белгазпромбанка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В матче второго тура брестчане обыграли чемпиона России московский ЦСКА со счетом 35:30. В первой игре на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева турнира уверенно переиграли турецкую «Сакарью» — 37:24. Сегодня «Мешков Брест» в поединке за первое место встретится с питерским «Зенитом», который вчера разгромил «Сакарью» с перевесом в 16 мячей — 37:21. В стартовом поединке зенитовцы обыграли армейцев со счетом 32:30.

В прошлом году Кубок Белгазпромбанка выиграла сборная Беларуси. Чаще других победителем этого турнира становился «Мешков Брест», у которого восемь трофеев.

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