«Мешков Брест» победил гандболистов ЦСКА в розыгрыше Кубка Белгазпромбанка

В матче второго тура брестчане обыграли чемпиона России московский ЦСКА со счетом 35:30. В первой игре на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева турнира уверенно переиграли турецкую «Сакарью» — 37:24. Сегодня «Мешков Брест» в поединке за первое место встретится с питерским «Зенитом», который вчера разгромил «Сакарью» с перевесом в 16 мячей — 37:21. В стартовом поединке зенитовцы обыграли армейцев со счетом 32:30.