ЦСКА впервые стал обладателем Суперкубка России по гандболу
Московский клуб победил «Чеховских медведей» со счетом 31:26.
Московский клуб победил «Чеховских медведей» со счетом 31:26.
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Чеховскими медведями» со счетом 31:26 в матче за Суперкубок России по гандболу. Встреча прошла в Москве.
Самыми результативными игроками матча стали Даниил Шишкарев и Юлиан Гирик из ЦСКА, забившие по 10 голов.
В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем чемпионата России, прервав серию «Чеховских медведей», которые выигрывали первенство страны 21 раз подряд. Команда из Чехова завоевала Кубок России.
Суперкубок России по гандболу проводится с 2014 года, во всех девяти предыдущих розыгрышах трофей выигрывали «Чеховские медведи».