ЦСКА впервые стал обладателем Суперкубка России по гандболу

Источник: https://vk.com/mhccska

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Чеховскими медведями» со счетом 31:26 в матче за Суперкубок России по гандболу. Встреча прошла в Москве.

Самыми результативными игроками матча стали Даниил Шишкарев и Юлиан Гирик из ЦСКА, забившие по 10 голов.

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем чемпионата России, прервав серию «Чеховских медведей», которые выигрывали первенство страны 21 раз подряд. Команда из Чехова завоевала Кубок России.