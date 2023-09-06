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6 сентября, источник: БЕЛТА

Гандболисты БГУФК-СКА победили «Аиста Китая» на старте чемпионата Беларуси

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского БГУФК-СКА добились победы в матче первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

Сегодня минчане уверенно переиграли у себя дома «Аиста Китая» с результатом 36:24.

В стартовом поединке мужского первенства вице-чемпионы страны гандболисты столичного СКА разгромили на своей площадке «Машеку» из Могилева с перевесом в 19 мячей — 40:21. Гродненский «Кронон» одолел на выезде гандболистов «Гомеля» с разницей в два мяча — 34:32.

На старте женского первенства чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» не смогли переиграть в домашнем матче гродненскую «Городничанку», завершив встречу вничью — 27:27, а сегодня проиграли в гостях брестскому клубу «Виктория-Берестье» — 31:33. Обладатель серебра «БНТУ-БелАЗ» обыграл брестсчанок — 44:36 и бобруйскую «Березину» — 38:28.

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