Гандболисты БГУФК-СКА победили «Аиста Китая» на старте чемпионата Беларуси
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского БГУФК-СКА добились победы в матче первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского БГУФК-СКА добились победы в матче первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня минчане уверенно переиграли у себя дома «Аиста Китая» с результатом 36:24.
В стартовом поединке мужского первенства вице-чемпионы страны гандболисты столичного СКА разгромили на своей площадке «Машеку» из Могилева с перевесом в 19 мячей — 40:21. Гродненский «Кронон» одолел на выезде гандболистов «Гомеля» с разницей в два мяча — 34:32.
На старте женского первенства чемпионки Беларуси гандболистки «Гомеля» не смогли переиграть в домашнем матче гродненскую «Городничанку», завершив встречу вничью — 27:27, а сегодня проиграли в гостях брестскому клубу «Виктория-Берестье» — 31:33. Обладатель серебра «БНТУ-БелАЗ» обыграл брестсчанок — 44:36 и бобруйскую «Березину» — 38:28.