Гандболисты БГУФК-СКА победили «Аиста Китая» на старте чемпионата Беларуси

Сегодня минчане уверенно переиграли у себя дома «Аиста Китая» с результатом 36:24.

В стартовом поединке мужского первенства вице-чемпионы страны гандболисты столичного СКА разгромили на своей площадке «Машеку» из Могилева с перевесом в 19 мячей — 40:21. Гродненский «Кронон» одолел на выезде гандболистов «Гомеля» с разницей в два мяча — 34:32.