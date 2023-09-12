Гандболисты СКА и «Виктора» сыграли вничью на старте SEHA-лиги

Сегодня обладатели серебряных медалей прошлого сезона в столичном спорткомплексе «Уручье» сыграли вничью с новичком лиги ставропольским «Виктором» — 30:30. Гости сумели уйти от поражения за секунду до финальной сирены благодаря точному броску Ивана Некрасова. Самым результативным в составе минчан стал Игорь Белявский, забросивший 12 мячей, у соперников 10 раз отличился Никита Ильтинский. Завтра в предварительной группе В еще один дебютант турнира «Аист Китая» примет в Минске могилевский клуб «Машека». Также в этом квинтете сыграют вице-чемпионы России «Чеховские медведи».

В группе А первые поединки состоятся 14 сентября. Победитель прошлого сезона «Мешков Брест» встретится на своей арене с «Зенитом» из Санкт-Петербурга«, а российский чемпион московский ЦСКА у себя дома будет соперничать с гандболистами “Гомеля”. Здесь также будут играть “Пермские медведи”.