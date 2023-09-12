Текущие события
Футбол. Кубок России
16:30
Амкар
Челябинск
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Спартак
Все события
Фоторепортажи
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
16Ничья сборной России с Катаром
12 сентября, источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА и «Виктора» сыграли вничью на старте SEHA-лиги

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не смогли добиться победы в стартовом поединке нового сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

Сегодня обладатели серебряных медалей прошлого сезона в столичном спорткомплексе «Уручье» сыграли вничью с новичком лиги ставропольским «Виктором» — 30:30. Гости сумели уйти от поражения за секунду до финальной сирены благодаря точному броску Ивана Некрасова. Самым результативным в составе минчан стал Игорь Белявский, забросивший 12 мячей, у соперников 10 раз отличился Никита Ильтинский. Завтра в предварительной группе В еще один дебютант турнира «Аист Китая» примет в Минске могилевский клуб «Машека». Также в этом квинтете сыграют вице-чемпионы России «Чеховские медведи».

В группе А первые поединки состоятся 14 сентября. Победитель прошлого сезона «Мешков Брест» встретится на своей арене с «Зенитом» из Санкт-Петербурга«, а российский чемпион московский ЦСКА у себя дома будет соперничать с гандболистами “Гомеля”. Здесь также будут играть “Пермские медведи”.

В финальном поединке сезона-2022/23 «Мешков Брест» одолел минский СКА со счетом 32:31. В матче за бронзовые награды «Чеховские медведи» с результатом 40:30 разгромили «Пермских медведей».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь