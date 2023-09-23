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23 сентября, источник: БЕЛТА

Гандболисты СКА одержали четвертую победу в матчах чемпионата Беларуси

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали четвертую викторию кряду в стартовых поединках чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

23 сентября подопечные Дмитрия Никуленкова победили в Гродно местный «Кронон» со счетом 44:30. Действующий чемпион страны «Мешков Брест» обыграл в Могилеве гандболистов «Машеки» с результатом 37:24. Столичный БГУФК-СКА разгромил РГУОР-2006 — 48:30. Гандболисты «Гомеля» и «Аист Китая» не выявили победителя — ничья 30:30. После четырех туров в активе СКА 8 очков, по 6 баллов набрали БГУФК-СКА и «Мешков Брест».

После пяти игровых дней турнирную таблицу женского чемпионата возглавляет «БНТУ-БелАЗ», у которого 8 очков, на один балл меньше у гандболисток «Гомеля» и «Городничанки».

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