Гандболисты СКА одержали четвертую победу в матчах чемпионата Беларуси

23 сентября подопечные Дмитрия Никуленкова победили в Гродно местный «Кронон» со счетом 44:30. Действующий чемпион страны «Мешков Брест» обыграл в Могилеве гандболистов «Машеки» с результатом 37:24. Столичный БГУФК-СКА разгромил РГУОР-2006 — 48:30. Гандболисты «Гомеля» и «Аист Китая» не выявили победителя — ничья 30:30. После четырех туров в активе СКА 8 очков, по 6 баллов набрали БГУФК-СКА и «Мешков Брест».