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29 сентября, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» выиграл у гандболистов «Гомеля» в SEHA-лиге

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» выиграл второй поединок на старте группового этапа SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

Сегодня действующие победители этого турнира переиграли на выезде гандболистов «Гомеля» со счетом 34:25. Вчера в предварительной группе А московский ЦСКА переиграл в гостях «Пермских медведей» со счетом 30:28. На старте соревнований москвичи победили на своей площадке гандболистов «Гомеля» со счетом 30:26. В первом туре брестчане на своей арене разошлись миром с «Зенитом» из Санкт-Петербурга — 30:30.

Во втором туре состязаний в группе В вице-чемпионы прошлого сезона гандболисты минского СКА разгромили в Могилеве «Машеку» — 48:30, а «Чеховские медведи» победили «Аист Китая» с результатом 39:25. В стартовом туре минчане на своей арене сыграли вничью с дебютантом турнира ставропольским «Виктором» — 30:30.

В финальном матче сезона-2022/23 «Мешков Брест» одолел минский СКА со счетом 32:31. В игре за бронзовые награды «Чеховские медведи» с результатом 40:30 разгромили «Пермских медведей».

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