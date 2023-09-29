«Мешков Брест» выиграл у гандболистов «Гомеля» в SEHA-лиге
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» выиграл второй поединок на старте группового этапа SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» выиграл второй поединок на старте группового этапа SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня действующие победители этого турнира переиграли на выезде гандболистов «Гомеля» со счетом 34:25. Вчера в предварительной группе А московский ЦСКА переиграл в гостях «Пермских медведей» со счетом 30:28. На старте соревнований москвичи победили на своей площадке гандболистов «Гомеля» со счетом 30:26. В первом туре брестчане на своей арене разошлись миром с «Зенитом» из Санкт-Петербурга — 30:30.
Во втором туре состязаний в группе В вице-чемпионы прошлого сезона гандболисты минского СКА разгромили в Могилеве «Машеку» — 48:30, а «Чеховские медведи» победили «Аист Китая» с результатом 39:25. В стартовом туре минчане на своей арене сыграли вничью с дебютантом турнира ставропольским «Виктором» — 30:30.
В финальном матче сезона-2022/23 «Мешков Брест» одолел минский СКА со счетом 32:31. В игре за бронзовые награды «Чеховские медведи» с результатом 40:30 разгромили «Пермских медведей».