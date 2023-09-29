«Мешков Брест» выиграл у гандболистов «Гомеля» в SEHA-лиге

Сегодня действующие победители этого турнира переиграли на выезде гандболистов «Гомеля» со счетом 34:25. Вчера в предварительной группе А московский ЦСКА переиграл в гостях «Пермских медведей» со счетом 30:28. На старте соревнований москвичи победили на своей площадке гандболистов «Гомеля» со счетом 30:26. В первом туре брестчане на своей арене разошлись миром с «Зенитом» из Санкт-Петербурга — 30:30.