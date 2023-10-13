Гандболисты «Гомеля» проиграли третий матч в чемпионате SEHA-лиги
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты «Гомеля» потерпели третье поражение подряд в чемпионате SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты «Гомеля» потерпели третье поражение подряд в чемпионате SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня гомельчане проиграли на своей площадке «Пермским медведям» с результатом 25:29. В первом туре соревнований в предварительной группе А «Гомель» в Москве уступил ЦСКА (26:30), а потом дома оказался слабее действующих чемпионов SEHA-лиги гандболистов клуба «Мешков Брест» (25:34). Положение команд: ЦСКА — 6 очков (3 матча), «Мешков Брест» — 3 (2), «Пермские медведи» — 2 (2), «Зенит» — 1 (2), «Гомель» — 0 (3).
В квартете В вторую победу кряду одержали «Чеховские медведи», разгромившие в Могилеве гандболистов «Машеки» — 37:29. Для могилевчан это третье поражение подряд. Положение команд: «Чеховские медведи» — 4 (2), СКА (Минск) — 3 (2), «Машека» — 2 (3), «Виктор» (Ставрополь) — 1 (1), «Аист Китая» — 0 (2).
Матчи 4-го тура регулярного чемпионата пройдут