Гандболисты «Гомеля» проиграли третий матч в чемпионате SEHA-лиги

Сегодня гомельчане проиграли на своей площадке «Пермским медведям» с результатом 25:29. В первом туре соревнований в предварительной группе А «Гомель» в Москве уступил ЦСКА (26:30), а потом дома оказался слабее действующих чемпионов SEHA-лиги гандболистов клуба «Мешков Брест» (25:34). Положение команд: ЦСКА — 6 очков (3 матча), «Мешков Брест» — 3 (2), «Пермские медведи» — 2 (2), «Зенит» — 1 (2), «Гомель» — 0 (3).