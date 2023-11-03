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19:38 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты второй раз победили россиян в домашнем спарринге

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты второй раз обыграли команду России в товарищеском поединке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

Сегодня в Гомеле белорусы отлично провели первую половину встречи и ушли на перерыв с перевесом в шесть мячей — 13:7. Свой первый мяч в ворота отлично игравшего белорусского голкипера Игоря Черникова гости смогли забросить только на 13-й минуте встречи при счете 0:4. Сразу после перерыва россияне заиграли гораздо сильнее и вскоре сумели догнать соперников — 17:17. Однако добиться окончательного перелома в игре гостям не удалось, и в итоге белорусские гандболисты добились победы с минимальным перевесом в счете — 27:26.

Первый спарринг, проходивший 1 ноября на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец», также завершился викторией команды Юрия Шевцова — 32:28.

В воскресенье, 5 ноября, сборные Беларуси и России завершат серию встречей на площадке минского Дворца спорта «Уручье». Вход на трибуны свободный.

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