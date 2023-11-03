Белорусские гандболисты второй раз победили россиян в домашнем спарринге

Сегодня в Гомеле белорусы отлично провели первую половину встречи и ушли на перерыв с перевесом в шесть мячей — 13:7. Свой первый мяч в ворота отлично игравшего белорусского голкипера Игоря Черникова гости смогли забросить только на 13-й минуте встречи при счете 0:4. Сразу после перерыва россияне заиграли гораздо сильнее и вскоре сумели догнать соперников — 17:17. Однако добиться окончательного перелома в игре гостям не удалось, и в итоге белорусские гандболисты добились победы с минимальным перевесом в счете — 27:26.