Белорусские гандболисты второй раз победили россиян в домашнем спарринге
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты второй раз обыграли команду России в товарищеском поединке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты второй раз обыграли команду России в товарищеском поединке, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Гомеле белорусы отлично провели первую половину встречи и ушли на перерыв с перевесом в шесть мячей — 13:7. Свой первый мяч в ворота отлично игравшего белорусского голкипера Игоря Черникова гости смогли забросить только на 13-й минуте встречи при счете 0:4. Сразу после перерыва россияне заиграли гораздо сильнее и вскоре сумели догнать соперников — 17:17. Однако добиться окончательного перелома в игре гостям не удалось, и в итоге белорусские гандболисты добились победы с минимальным перевесом в счете — 27:26.
Первый спарринг, проходивший 1 ноября на паркете могилевского спорткомплекса «Олимпиец», также завершился викторией команды Юрия Шевцова — 32:28.
В воскресенье, 5 ноября, сборные Беларуси и России завершат серию встречей на площадке минского Дворца спорта «Уручье». Вход на трибуны свободный.