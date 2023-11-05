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18:12 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты Беларуси в третий раз обыграли россиян

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси победили россиян в третьем товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня на площадке минского спорткомплекса «Уручье» подопечные Юрия Шевцова обыграли команду России со счетом 25:23 (12:8). Лучшим в составе белорусов стал Никита Вайлупов, который 9 раз поразил ворота соперников.

Это третья виктория белорусской дружины в серии домашних спаррингов: 1 ноября в Могилеве она выиграла со счетом 32:28, а 3 ноября в Гомеле — с результатом 27:26.

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