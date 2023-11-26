Расквитались за мужчин. Сборная России дважды выиграла в Минске

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Гандбольные болельщики давно привыкли, что конец ноября — начало декабря — пора крупных международных турниров, на которых сборная России всегда на первых ролях. Но волей сложившейся ситуации россиянки, пропустившие Евро-2022, не едут и на ЧМ-2023.

Однако игровая практика команде все равно нужна — что ни говорите, но международные матчи обладают особым статусом и позволяют посмотреть, на каком уровне сейчас находится команда. Поэтому сборная России, летом ездившая в Китай, на этот раз взяла курс на Минск.

Русское поле экспериментов

Со сборной Белоруссии российские девушки за последние полтора года встречались не раз — и уверенно выиграли все эти матчи. Но, как говорил прославленный тренер Евгений Трефилов, играя с соперником выше себя уровнем, ты учишься, а когда наоборот — учишь. Поэтому белорусская команда, безусловно, с каждым поражением становится сильнее.

Что касается сборной России, то Людмила Бодниева и ее штаб столкнулись с ощутимыми кадровыми проблемами. В обычной ситуации сейчас уже нужно было бы обкатывать на предолимпийском чемпионате мира состав с прицелом на Париж. Но по факту в Белоруссию отправились всего 17 человек — даже приехавшие в Новогорск лидеры сборной Дарья Дмитриева и Елена Михайличенко по медицинским показателям остались вне игры.

Поэтому первый тайм первого матча в минском Доме гандбола получился для россиянок едва ли не самым сложным в истории соперничества с Белоруссией. Обе команды начали не идеально, было много ошибок и потерь. Но при этом обменивались голами до середины 30-минутки. А затем хозяйки стали уходить в отрыв. У Белоруссии выделялись играющие в чемпионате России Анастасия Кулак и Алина Кишко — на двоих к концу матча они забросили 20 мячей! К перерыву россиянки отставали уже на четыре гола — 15:19.

Но Бодниева и ее помощники эталонно сработали в перерыве, перестроив оборону. Выйдя на площадку, белорусские гандболистки уперлись в стену, пробить которую не могли почти 10 минут! За это время сборная России почти настигла соперниц. Примечательно, что гостей впервые вывела вперед Виктория Шамановская, еще не так давно выступавшая за сборную Белоруссии. В атаке очень активны были дебютантка Наталья Никитина и Полина Шаркова, а лучшим бомбардиром команды стала Альбина Мурзалиева. В итоге до напряженной концовки дело даже не дошло — 32:28.

Двузначный перевес

— У нас очень много вопросов к защите, — сказала после первой игры Бодниева. — Наши первые номера задней линии, к сожалению, остались дома. По ходу игры перестраивались на более активную оборону, но все равно не выполнили ту задачу, которую ставили. Кроме того, не провели широкую ротацию игроков так, как планировали это сделать. Но победа хороша в любом случае. После перерыва у тренерского штаба не было претензий по самоотдаче и желанию бороться. У нас есть буквально полдня, чтобы проанализировать сегодняшний матч и исправить свои ошибки к следующей игре.

И работа над ошибками действительно была проведена. По крайней мере, таких провалов, как в первой встрече, удалось избежать. Стартовый порыв хозяек россиянки погасили очень грамотно. Белоруссия вновь пыталась уйти в отрыв, но Бодниева при «-3» взяла тайм-аут, и вскоре счет сравнялся.

В атаке в начале встречи солировали Шаркова и Ольга Явон, затем блеснула Алена Амельченко. А ключевым стал отрезок в конце первого тайма, когда сборная России забила трижды подряд. Хитрый бросок Мурзалиевой с подкруткой прямо с сиреной позволил уйти на перерыв при комфортном счете 17:13.

А во втором тайме снова сказался класс россиянок. Они быстро отбили попытки погони и стали доминировать на площадке. Разыгрывали комбинации, наказывали хозяек за ошибки и забивали на любой вкус — поиграть дали всем, кто приехал в Минск. Незадолго до конца Екатерина Долматова сделала преимущество двузначным, а к финальной сирене на табло горели цифры 34:24. Сборная России выиграла и второй матч у Белоруссии, а также взяла своеобразный реванш за недавние неудачи мужской национальной команды.