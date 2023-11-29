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20:39 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» выиграл 11-й матч в гандбольном чемпионате Беларуси

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты мужского гандбольного чемпионата Беларуси одержали победы в поединках 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

Лидер турнира «Мешков Брест» разгромил на своей площадке гандболистов могилевского клуба «Машека» со счетом 40:21, выиграв 11 встречу кряду. Вице-чемпион страны минский СКА также у себя дома уверенно переиграл гродненский «Кронон» — 35:26. Столичный БГУФК-СКА обыграл воспитанников РГУОР с перевесом в 20 мячей — 53:33. Гандболисты «Гомеля» на протяжении почти всего игрового времени уступали на своей арене «Аисту Китая», но в концовке все же смогли уйти от поражения, сыграв вничью — 33:33.

После сегодняшних встреч положение в лидирующей группе таково: «Мешков Брест» — 22 очка, СКА — 20, БГУФК-СКА — 14. Следующие матчи пройдут 3 декабря.

Турнирную таблицу женского первенства возглавляют гандболистки «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа», набравшие по 24 очка в 15 проведенных поединках. Третье место занимает гродненская «Городничанка», у которой 20 зачетных баллов. Ближайшие встречи женского турнира состоятся 2 декабря.

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