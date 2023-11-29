«Мешков Брест» выиграл 11-й матч в гандбольном чемпионате Беларуси

Лидер турнира «Мешков Брест» разгромил на своей площадке гандболистов могилевского клуба «Машека» со счетом 40:21, выиграв 11 встречу кряду. Вице-чемпион страны минский СКА также у себя дома уверенно переиграл гродненский «Кронон» — 35:26. Столичный БГУФК-СКА обыграл воспитанников РГУОР с перевесом в 20 мячей — 53:33. Гандболисты «Гомеля» на протяжении почти всего игрового времени уступали на своей арене «Аисту Китая», но в концовке все же смогли уйти от поражения, сыграв вничью — 33:33.