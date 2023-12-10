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18:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» разгромил гандболистов «Гомеля» в SEHA-лиге

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» разгромил гандболистов «Гомеля» в последнем матче 7-го тура группового этапа SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

В сегодняшнем домашнем поединке лидеры предварительной группы А не испытали проблем, обыграв аутсайдеров с разницей в девять мячей — 33:24. Брестчане одержали четвертую викторию в шести проведенных встречах, гомельчане потерпели пятое фиаско в пяти играх. Московский ЦСКА победил у себя дома «Пермских медведей» с результатом 38:32. Турнирное положение сейчас таково: «Мешков Брест» — 10 очков (6 матчей), ЦСКА — 8 (6), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 6 (5), «Пермские медведи» — 4 (6), «Гомель» — 0 (5).

В квинтете В без потерь идут «Чеховские медведи», которые свою шестую победу одержали над «Аистом Китая» — 45:32. Ставропольский «Виктор» лишь с минимальным перевесом одолел китайскую команду — 27:26. Положение команд: «Чеховские медведи» — 12 (6), СКА (Минск) — 9 (6), «Виктор» — 5 (5), «Машека» (Могилев) — 2 (5), «Аист Китая» — 0 (6).

Встречи 8-го тура группового этапа пройдут 23—25 декабря.

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