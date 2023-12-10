«Мешков Брест» разгромил гандболистов «Гомеля» в SEHA-лиге

В сегодняшнем домашнем поединке лидеры предварительной группы А не испытали проблем, обыграв аутсайдеров с разницей в девять мячей — 33:24. Брестчане одержали четвертую викторию в шести проведенных встречах, гомельчане потерпели пятое фиаско в пяти играх. Московский ЦСКА победил у себя дома «Пермских медведей» с результатом 38:32. Турнирное положение сейчас таково: «Мешков Брест» — 10 очков (6 матчей), ЦСКА — 8 (6), «Зенит» (Санкт-Петербург) — 6 (5), «Пермские медведи» — 4 (6), «Гомель» — 0 (5).