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22:47 (мск), источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» второй раз обыграл гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» во второй раз обыграл своих главных конкурентов гандболистов минского СКА в чемпионате Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

В первой половине сегодняшней встречи на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» защитные линии превосходили нападение, и к перерыву соперники забросили всего 20 мячей на двоих — ничья 10:10. Во втором тайме брестчане действовали гораздо более собранно и в итоге выиграли с перевесом в пять мячей — 28:23. В первом поединке двух фаворитов, состоявшемся в октябре в Минске, «Мешков Брест» победил армейцев с результатом 37:35. Брестские гандболисты одержали победы во всех 14 проведенных встречах.

Результаты остальных сегодняшних игр: «Гомель» — БГУФК-СКА (Минск) — 27:29, «Аист Китая» — РГУОР-2006 — 38:32, «Машека» (Могилев) — «Кронон» (Гродно) — 36:34.

Положение в лидирующей группе: «Мешков-Брест» — 28 очков (14 матчей), СКА — 24 (14), БГУФК-СКА — 16 (14), «Кронон» — 13 (13), «Машека» — 12 (14).

Лидеры женского первенства чемпионки страны гандболистки «Гомеля» разгромили в Бобруйске местную «Березину» со счетом 34:23. Идущий вторым «БНТУ-БелАЗ» также на выезде уверенно переиграл «Витебчанку» — 41:23, в Бресте гандболистки «Виктории-Берестья» с минимальным преимуществом одолели гродненскую «Городничанку» — 31:30. После 19 туров у «Гомеля» 30 очков, «БНТУ-БелАЗ» отстает на два балла, 24 очка в активе «Городничанки». В следующую субботу, 23 декабря, «Гомель» примет на своей арене «БНТУ-БелАЗ».

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