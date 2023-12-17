«Мешков Брест» второй раз обыграл гандболистов СКА в чемпионате Беларуси

В первой половине сегодняшней встречи на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» защитные линии превосходили нападение, и к перерыву соперники забросили всего 20 мячей на двоих — ничья 10:10. Во втором тайме брестчане действовали гораздо более собранно и в итоге выиграли с перевесом в пять мячей — 28:23. В первом поединке двух фаворитов, состоявшемся в октябре в Минске, «Мешков Брест» победил армейцев с результатом 37:35. Брестские гандболисты одержали победы во всех 14 проведенных встречах.